Экспресс-залп: «гоночные» зенитные полки сдали экзамен

«Гоночные» зенитные полки успешно сдали экзамен: на экспериментальных учениях уникальный мобильный полк ПВО подтвердил свою эффективность. Задача новой воинской части, оснащенной зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», — как можно быстрее выдвинуться и прикрыть заданные объекты от ударов противника. Вооружение полка позволяет уничтожать не только самолеты и вертолеты, но и беспилотники, крылатые ракеты и даже корректируемые бомбы. В ходе экспериментальных маневров, которые прошли на полигоне Капустин Яр, мобильный полк успешно отразил массированные удары средств воздушного нападения. Эксперты отмечают, что мобильные полки радикально увеличивают возможность российских войск противовоздушной обороны.

«Гоночные» зенитные полки успешно сдали экзамен: на экспериментальных учениях уникальный мобильный полк ПВО подтвердил свою эффективность. Задача новой воинской части, оснащенной зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», — как можно быстрее выдвинуться и прикрыть заданные объекты от ударов противника. Вооружение полка позволяет уничтожать не только самолеты и вертолеты, но и беспилотники, крылатые ракеты и даже корректируемые бомбы. В ходе экспериментальных маневров, которые прошли на полигоне Капустин Яр, мобильный полк успешно отразил массированные удары средств воздушного нападения. Эксперты отмечают, что мобильные полки радикально увеличивают возможность российских войск противовоздушной обороны.

Гонки ПВО

Экспериментальные учения с мобильным полком завершились на прошлой неделе. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, их результаты были признаны успешными. Личный состав и техника выполнили все поставленные задачи, эффективно прикрыв все заданные цели и удары противника.

По словам собеседников издания, новая концепция противовоздушной обороны предполагает стремительное выдвижение частей ПВО на угрожаемое направление, а не пассивную оборону. При этом на полигоне мобильный полк отработал борьбу не только с воздушными, но и с наземными целями. Эксперимент признан успешным — поэтому аналогичные воинские части будут формироваться в военных округах.

Ранее командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) генерал-лейтенант Андрей Демин отметил, что этот полк выполняет роль мобильного резерва командующего армией. Его можно быстро развернуть на любом воздушном направлении для прикрытия цели. По решению главкома ВКС часть можно задействовать и для прикрытия целой группы объектов.

Как ранее сообщали «Известия», мобильные полки резерва, оснащенные «Панцирями», планируется создать в составе каждой армии ВВС и ПВО Воздушно-космических войск.

— «Панцири» для формирования резерва противовоздушной обороны особенно хороши, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Их главное достоинство — высокая мобильность. Их можно перевозить не только по железной дороге и воздуху. Они могут совершать марши в сотни километров своим ходом, как обычные автомобили, с ходу вступать в бой, искать и поражать цели, даже находясь в движении.

Традиционные методы ПВО уже не так эффективны против современных воздушных угроз — высокоточного оружия и ударных беспилотников. Если зенитные комплексы будут долго находиться на привычных местах, к ним неизбежно «подберут ключи». Или же просто атакуют незащищенные важные объекты — прикрыть всё без исключения невозможно, поэтому оборона должна быть подвижной и высокомобильной, пояснил эксперт.

Мобильный резерв

Первый экспериментальный мобильный полк ПВО создали в составе 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) в конце 2018 года. Это объединение защищает московский регион от воздушных и ракетных атак. В его состав входит единственная в России дивизия ПРО, способная отражать удары головных частей дальнобойных баллистических ракет.

Новую военную часть полностью оснастили ЗРПК «Панцирь-С». Они могут стремительно выдвигаться на нужное направление и брать под защиту объекты, которые предположительно могут стать мишенями для вражеских ударов. При этом полк может действовать как в полном составе, «единым кулаком», так и рассредоточенным на несколько отрядов. Для командования в таком случае предполагается использовать современную автоматизированную систему управления ПВО.

Большинство дальнобойных систем противовоздушной обороны, таких как С-300 и С-400, хотя и могут перемещаться, но обычно дежурят на стационарных, заранее оборудованных позициях. Входящие в состав армии ПВО и ПРО шахтные пусковые установки противоракет А-135 и вовсе неподвижны.

Сейчас большинство из примерно 200 закупленных для ВКС «Панцирей» включены в состав полков ПВО, оснащенных системами дальнего действия С-400 «Триумф». Они защищают их от высокоточного оружия и помогают отражать массированные налеты крылатых ракет.

«Панцирная» защита

Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» предназначены для защиты на малой дальности. Они могут сбивать воздушные цели на удалении до 20 км и высоте в 15 км. Для обороны на ближней дистанции установки оснащены скорострельными автоматическими пушками. Они пригодны для ведения огня и по наземным целям, включая легкобронированные.

Каждый ЗРПК оснащен ракетами, пушками, радарами и установлен на восьмиколесном шасси тяжелого грузовика КамАЗ-6560. Это делает его самодостаточным и мобильным комплексом, который может действовать как в составе батареи под единым управлением от штаба, так и автономно.

Комплексы уже получили боевой опыт в реальных боевых конфликтах. «Панцири» активно использовались в Сирии правительственными войсками для отражения атак с воздуха. Российские военные применяли его для защиты авиабазы Хмеймим. По данным Минобороны, с их помощью удалось уничтожить десятки неуправляемых ракет и беспилотников, которыми боевики пытались атаковать российские объекты.

Задействовались экспортные варианты «Панцирей» и в ливийской гражданской войне. Полученный боевой опыт позволил начать разработку их усовершенствованных вариантов с более высокими характеристиками.

На финальных стадиях испытаний находится несколько новых модификаций. Для сухопутных войск разрабатывается «Панцирь-СМ-СВ» на гусеничном шасси повышенной проходимости. Для ПВО ВКС создается модернизированный «Панцирь-СМ» с увеличенной в два раза, до 40 км, дальностью поражения ракетами и более мощным радаром. Уже опробуется в войсках специальная арктическая версия на плавающем вездеходном шасси.

Помимо увеличенной дальности, обновленные комплексы получат и новые боеприпасы. В их числе — малогабаритная дешевая зенитная ракета для поражения небольших дронов и неуправляемых ракет. Вместо одной обычной можно будет установить четыре таких боеприпаса. Это позволит не только увеличить боекомплект каждого ЗРПК, но и сэкономить деньги, считают эксперты.

Антон Лавров Алексей Рамм