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Репортёр

Показано уничтожение сирийских террористов российским боевым роботом

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В Сети появилось видео, на кадрах которого детально показано уничтожение сирийских террористов российским боевым роботом «Соратник» от концерна «Калашников». Испытания возможностей 7-тонной бронированной гусеничной машины проводились Силами специальных операции (ССО) ВС РФ в САР, однако время и конкретная местность неизвестны.


Источник: topcor.ru

Кадры сопровождаются надписью, что это отрывок «из фильма МО РФ о действиях в Сирии». На них зафиксирована ликвидация пеших групп боевиков на территории Сирии в дневное и ночное время, а также перемещающихся на транспортных средствах и скрывающихся в строениях.



«Соратник» может использоваться в качестве средства огневой поддержки, а также разведки, ретрансляции, подвоза боеприпасов и топлива, патрулирования территорий и охраны объектов, разминирования и разграждения. Это универсальная и очень полезная боевая машина.

При дистанционном управлении и прямой радиовидимости радиус действия «Соратника» составляет до 10 км, при этом он может развивать скорость до 40 км/ч. Боевой модуль имеет гироскопическую стабилизацию вооружения. На нем установлены: по одному пулемету калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также один 30-мм гранатомет типа АГ-17А и восемь ПТУР «Корнет-ЭМ».

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Россия
Сирия
Продукция
Корнет
Корнет-ЭМ
Соратник БГМ
Тигр-М
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