Как защитить РВСН от радиационной, химической и биологической угрозы

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) началось специальное учение по обмену информацией и практическому выполнению комплекса мероприятий по выявлению и оценке радиационной, химической и биологической (РХБ) обстановки.

К учению подсистемы Единой системы выявления и оценки масштабов и последствий применения оружия массового поражения и аварий (разрушений) на РХБ опасных объектах (ЕСВОП) привлечены пункты управления ракетных объединений, соединений, воинских частей и организаций от Тверской до Иркутской областей, а также подразделения РХБ защиты и посты РХБ наблюдения соединений и воинских частей РВСН.

Всего в мероприятии будет задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих и около 350 единиц специальной техники, на пунктах управления будет развернуто свыше 100 постов РХБ наблюдения.

В рамках специального учения с подразделениями РХБ защиты пройдут практические занятия по тактико-специальной подготовке по выполнению задач при авариях, диверсиях на РХБ опасных объектах.