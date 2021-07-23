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Как защитить РВСН от радиационной, химической и биологической угрозы

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) началось специальное учение по обмену информацией и практическому выполнению комплекса мероприятий по выявлению и оценке радиационной, химической и биологической (РХБ) обстановки.

К учению подсистемы Единой системы выявления и оценки масштабов и последствий применения оружия массового поражения и аварий (разрушений) на РХБ опасных объектах  (ЕСВОП) привлечены пункты управления ракетных объединений, соединений, воинских частей и организаций от Тверской до Иркутской областей, а также подразделения РХБ защиты и посты РХБ наблюдения соединений и воинских частей РВСН.

Всего в мероприятии будет задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих и около 350 единиц специальной техники, на пунктах управления будет развернуто свыше 100 постов РХБ наблюдения.

В рамках специального учения с подразделениями РХБ защиты пройдут практические занятия по тактико-специальной подготовке по выполнению задач при авариях, диверсиях на РХБ опасных объектах.

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Проекты
Военные учения
ЯО
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