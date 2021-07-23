19FortyFive: российский С-500 представляет особенную угрозу для НАТО

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Самый современный в мире российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 бросает новый вызов НАТО. Об этом пишет обозреватель 19FortyFive Калеб Ларсон.

Система может поразить весь спектр существующих и перспективных средств воздушного нападения на любой высоте и скорости. Как и С-400, новый комплекс способен уничтожить и самолеты, и баллистические ракеты.

С ЗРК С-500 совместимы различные типы ракет, что позволяет дать более точный ответ на широкий диапазон угроз. Кроме того, система устойчивее к радиоэлектронным помехам, чем предшественники, говорится в статье.

"В любом случае С-500 — гораздо более мощное средство ПВО, чем С-400. Если это правда, способность такого оружия поражать гиперзвуковые ракеты станет новым, особенным вызовом для НАТО", — подытожил Ларсон.

Российский ЗРК С-500 разрабатывается концерном "Алмаз-Антей". Эта система предназначена для уничтожения баллистических и аэродинамических целей. По словам Владимира Путина, испытания нового комплекса близятся к завершению.