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Известия.ru

Ракету-носитель сверхлегкого класса разработают в России к 2030 году

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ/Андрей Моргунов

Ракета-носитель сверхлегкого класса с воздушно-ракетным двигателем будет разработана в России к 2030 году. Об этом в четверг, 22 июля, сообщила пресс-служба платформы НТИ со ссылкой на ведущего инженера ОКБ «Кулон», разрабатывающего ракету, Станислава Колосенока.

«Это будет ракета-носитель сверхлегкого класса, их достаточно мало на рынке, и при этом все имеющиеся аналоги достаточно дорогие. В ней будет использоваться несколько нестандартный подход: выведение с постоянной нагрузкой, а не с постоянным ускорением, сбрасываются только баки, будет ракетно-прямоточный двигатель», — рассказал Колосенок.

Он отметил, что стоимость единичного пуска аппарата составит $2–2,5 млн.

Разработка ракеты будет соответствовать техническим требованиям «Роскосмоса»: стартовая масса не более 20 т, масса полезной нагрузки 250 кг, типовая полезная нагрузка — два спутника «Сфера» и межорбитальный разгонный блок.

«Наша ракета, мы уверены, очень пригодится для выполнения оперативных задач и поможет развитию российской космонавтики», — заключил Колосенок.

Отмечается, что данный проект будет представлен на летнем интенсиве «Архипелаг 2121».

3 июня глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что четыре ракеты-носителя «Ангара» будут сданы до конца текущего года, тогда как две из них полетят уже в 2021 году.

Он добавил, что эскизное проектирование перспективной российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется в России до конца лета. По его словам, основные эксперименты будут проводиться не внутри станции, а на внешнем борту.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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