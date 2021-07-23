Включить двигатели «Науки» для коррекции орбиты не удалось

Специалисты «Роскосмоса» пока не смогли запустить главные двигатели модуля «Наука» (МЛМ) для коррекции орбиты, которую планировалось провести сегодня, причина сбоя точно не ясна, сообщил N + 1 источник в ракетно-космической отрасли. Ранее сообщалось, что у модуля, успешно запущенного с Байконура 21 июля и выведенного на целевую орбиту, возникли неполадки в топливной системе. Пресс-служба «Роскосмоса» пока не дала информации о состоянии модуля. Однако по данным автора сайта RussianSpaceWeb Анатолия Зака, время плановой коррекции орбиты еще не наступило.

Обновлено: «Роскосмос» в 19:16 сообщил, что в настоящее время получает телеметрию от систем модуля и по данным телеметрии проверяет работоспособность бортового оборудования. Других подробностей не сообщается.

Модуль «Наука» должен стать третьим большим российским модулем в составе Международной космической станции. Он должен был полететь к станции еще в 2009 году, но запуск неоднократно откладывали. В среду вечером, 21 июля, ракета «Протон-М» успешно вывела модуль на околоземную эллиптическую орбиту с апогеем 375,5 километра, перигеем (ближайшей к Земле точкой орбиты) в 199 километров и наклонением 51,6 градуса. Солнечные батареи и антенны модуля раскрылись благополучно.

Для стыковки модуль должен будет поднять свою орбиту до орбиты МКС (круговой орбиты высотой около 400 километров). Для этого «Наука» должна четыре раза включить главные двигатели (ДКС — двигатели коррекции и стабилизации), которые работают на топливной паре несимметричный диметилгидразин — тетраоксид азота.

По словам источника N + 1, в среду, сразу после отделения от третьей ступени «Протона», специалисты провели тестовое включение двигателей, оно прошло без замечаний. Однако затем на борту было запущено специализированное программное обеспечение, после чего начались сбои.

Попытка включить двигатели для плановой коррекции не удалась, сообщил источник.

По данным автора сайта RussianSpaceWeb Анатолия Зака, модуль может совершить около 30 оборотов на околоземной орбите, прежде чем атмосфера начнет существенно влиять на ее орбиту. Это означает, что запас времени у модуля составляет около двух дней. Кроме того, по его информации, сейчас на борт загружается новое программное обеспечение и будет предпринята попытка включить двигатели.

Подробнее об истории «Науки» мы рассказывали в большом материале «Роковая стружка».

Сергей Кузнецов