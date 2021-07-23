Афганское фиаско Вашингтона

Мнение, что уход США поджигает регион, безосновательно

Ситуация в Афганистане деградирует. Радикальное исламистское движение «Талибан» (запрещено в РФ) практически ежедневно рапортует о взятии новых районов, высот, территорий. Ситуация осложнена непрофессиональным выводом войск США и НАТО, который сопровождается несогласованностью с афганской армией. Зачастую весьма справедливо многие эксперты называют исход Америки эвакуацией.

Движение талибов сильно там, где у него есть поддержка местного населения. Афганская армия сильна в крупных городах, а боевые подразделения, состоящие из нацменьшинств, готовы противостоять талибам в своих ареалах обитания. Одним словом, ситуация патовая. Ни одна сторона не способна одержать победу над оппонентом и установить контроль над всей территорией страны. Будущее Афганистана будет зависеть от позиции акторов международной системы.

Удивительно недавнее предложение талибов о трехмесячном перемирии. Казалось бы: зачем талибам перемирие, если они вскоре захватят Кабул, как прогнозируют многие российские эксперты? Я убежден, талибы не захватят Кабул, Мазари-Шариф и некоторые другие крупные города военной силой. Этот тезис базируется на трех факторах, лишь один из них – военный.

Во-первых, анализ внутриполитической, межконфессиональной и клановой палитры афганского общества не позволяет прогнозировать тотальную военную победу Кабула. В этой логике утверждение, которое, к сожалению, повторяется многими экспертами в России и за рубежом, о контроле талибами до 95% территории страны, – неверная трактовка сложной афганской политики.

Во-вторых, вокруг Афганистана существует непубличный консенсус великих и региональных держав. Об этом консенсусе знают немногие, кто глубоко и долго занимался афганской политикой.

В-третьих, упускается важный нюанс афганской политики, которая порой чем-то похожа на торговлю. Речь не об афганской армии, а о силах, подконтрольных полевым командирам на севере, востоке и в центральной части страны. А они совсем не мальчики для битья и готовы противостоять талибам, воевать за свои провинции, районы и города. Талибы и их спонсоры это прекрасно понимают.

В военном плане афганская игра протекает в четко оговоренных рамках, где каждая сторона прекрасно знает красные линии. Отсюда и поведение афганских официальных властей, которые и не думают покидать Кабул и спокойно посещают мировые столицы, международные конференции (Ташкент) и фешенебельные форумы. Паника наблюдается лишь в некоторых СМИ и у части российского и западного экспертного сообщества.

Усиление талибов чревато не захватом Кабула, Центральной Азии и прочих регионов, как некоторые утверждают. Укрепление позиций талибов – а оно налицо – чревато победой идеи исламизма, радикализма, долгой и системной политики использования радикалов-исламистов в качестве прокси-силы. А это обстоятельство губительно для системы международных отношений.

С точки зрения системы международных отношений, можно наблюдать следующий расклад сил. С одной стороны Пакистан при поддержке Китая усиливает власть талибов в Афганистане. Пекин сумел дипломатическим путем договориться с радикальным движением о безопасности своих проектов и инвестиций в регионе. Исламабад в данном случае стал посредником и гарантом безопасности интересов Пекина. Нельзя сказать, что официальный Кабул торпедировал интересы Китая. Однако состоящее из откровенной агентуры и ставленников США, кабульское правительство несамостоятельно в разработке и реализации внешнеполитической стратегии. В этом контексте политика альянса выглядит адекватной, но с большими рисками как для себя, так и для региона в целом.

Западный альянс во главе с США в целом потерял интерес к Афганистану, Ближнему и Среднему Востоку. Существует мнение: уходя, Америка поджигает регион. На мой взгляд, нет оснований для подобного умозаключения. Для сверхдержавы крайне важен вопрос имиджа, престижа и реноме. Вашингтон вступает в глобальное противостояние с растущей сверхдержавой – Китаем. И в этом контексте афганское наследие – пункт в резюме западной модели мира и геополитики. К тому же для сдерживания Китая у США имеются многие другие инструменты. В Индо-Тихоокеанском регионе немало стран, которые могут быть использованы в качестве инструмента сдерживания. Америка не будет использовать Афганистан для сдерживания Китая, это бесперспективная затея и в Вашингтоне это понимают.

В России прекрасно понимают, кто такие талибы, кто стоит за ними и на что они способны. Очевидно, что никто из лиц принимающих решения в Москве не рассматривает эту силу как адекватную, независимую и полностью рациональную. Однако выбор у России был невелик. Защищать свои интересы на южных рубежах приходится, официальный Кабул, наполненный агентурой, торпедирует возможность прямых контактов, талибы усиливаются.

Для Москвы важна военная безопасность южных границ. Если потребуется, Россия способна пойти на более ощутимые действия для поддержки стабильности Центральной Азии. Кажется, сил у Москвы вполне достаточно.

Георгий Асатрян

Георгий Эминович Асатрян – эксперт клуба «Валдай» и Российского совета по международным делам (РСМД), сотрудник РЭУ Г.В. Плеханова и ИНИОН РАН.