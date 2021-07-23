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Российская газета

МЧС получит девять новых вертолетов

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Источник изображения: пресс-служба МЧС

МЧС России и Казанский вертолетный завод подписали контракт на поставку девяти вертолетов. Соглашение было подписано сегодня в рамках XV Международного авиационно-космического салона "МАКС-2021".

Их построят в поисково-спасательной модификации для полетов в Арктике, с возможностью посадки на ледоколы. Из данных вертолетов будут сформированы авиационные звенья будущего арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России в портах Сабетта, Диксон, Тикси, Певек и Анадырь вдоль всего арктического побережья.

"Для создания безопасной зоны в Арктике нужны вертолеты с повышенными летно-техническими характеристиками, которые смогут работать в экстремальных климатических условиях с увеличенной дальностью полетов, учитывая просторы Крайнего Севера. Это первые девять вертолетов, которые поступят для обеспечения арктических спасательных центров. Авиация ведомства позволит выполнять задачи по обеспечению безопасности Северного Морского пути в целом", - приводит пресс-служба МЧС слова замминистра Виктора Яцуценко, сказанные им сразу после заключения контракта.

МЧС получит девять вертолетов Ми-38 ПС в течение трех лет. Эти машины смогут обеспечить высокую дальность спасательных миссий.

Ми-38ПС способен совершить полет с экипажем и спасателями на расстояние до 750 километров, провести при необходимости эвакуацию людей и вернуться в место дислокации. Для этого вертолет оснастят дополнительными топливными баками, а максимальная взлетная масса машины будет увеличена.


Тимофей Борисов

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Страны
Россия
Продукция
Ми-38
Компании
КВЗ
МЧС
Проекты
Арктика
МАКС-20XX
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