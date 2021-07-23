Колхозно-конструкторское бюро

Какую реформу затеял гендиректор Объединенной судостроительной корпорации

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов направил в Министерство промышленности и торговли РФ письмо с предложением объединить все проектные бюро ОСК, расположенные в Петербурге, на площадях Крыловского государственного научного центра (КГНЦ).

Это позволит, подчеркивается в письме, обеспечить «глобальную конкурентоспособность отечественного судостроения». Данное мероприятие будет профинансировано полностью или частично за счет освобождения площадей проектных бюро, «находящихся в привлекательных для инвесторов районах Петербурга». То есть окажется не слишком обременительным.

Перечисляются шесть КБ, которые войдут в предполагаемый судостроительный проектно-исследовательский центр. К ним относятся:

– Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин», специализирующееся на разработке атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, дизель-электрических субмарин и автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА);

– Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения (СПМБМ) «Малахит» – разработчик многоцелевых АПЛ, атомных глубоководных станций, исследовательских глубоководных аппаратов, малых и сверхмалых субмарин;

– Центральное морское конструкторское бюро (ЦМКБ) «Алмаз», в номенклатуре которого широкий спектр надводных боевых и пограничных кораблей среднего и малого водоизмещения, противоминные корабли, вспомогательные суда для нужд ВМФ и Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны РФ;

– Северное ПКБ – проектирует боевые корабли большого и среднего водоизмещения, а также гражданские суда;

– Невское ПКБ – авианосцы и большие десантные корабли;

– ЦКБ «Айсберг» – «инкубатор» атомных ледоколов и разведывательных кораблей.

К этому списку иногда добавляют ЦКБ «Балтсудопроект», являющееся структурным подразделением КГНЦ. Это бюро специализируется на гражданском судостроении и вспомогательных судах для ВМФ.

Попробуем разобраться в этой «реорганизации».

Начнем с того, что Крыловский центр не входит в ОСК, хотя господин Рахманов и его сподвижники неоднократно предпринимали попытки поглотить КГНЦ или хотя бы отдельные его подразделения. Так куда же генеральный директор корпорации собирается «вливать» подчиненные ему конструкторские бюро?

Либо предпринимается очередная атака на Крыловский центр, дабы завести его все-таки под крышу ОСК. Либо подведомственная Алексею Рахманову организация хочет избавиться от конструкторских бюро вообще, передав их Крыловскому центру и выручив за реализацию принадлежащей им недвижимости очень большие деньги.

При этом никакими свободными площадями, приспособленными для размещения конструкторов, КГНЦ не располагает. Поэтому придется построить для них огромное и дорогое здание – нечто вроде «Лахта-центра». Но далеко не все сотрудники КБ в эту «Вавилонскую башню» согласятся перебраться – особенно перешагнувшие пенсионный рубеж. Поскольку находится КГНЦ отнюдь не в центральной части Северной столицы.

Продолжим наше исследование инициативы господина Рахманова. ЦКБ «Айсберг» уже не принадлежит ОСК. Оно стало частью «Современных технологий судостроения» – совместного предприятия Газпромбанка и «Роснефти». Так что это бюро вовремя и благополучно «слилось» из состава Объединенной судостроительной корпорации.

Состоявшийся в июне Международный военно-морской салон продемонстрировал большие возможности конструкторских бюро. Фото с сайта www.gov.spb.ru

У Алексея Рахманова, имеющего диплом «мастера делового администрирования» школы бизнеса Чикагского университета, давно заметна стойкая нелюбовь к конструкторским бюро. Очевидно, потому что руководители КБ ни в грош не ставят его профессиональные качества, которых, собственно, и нет. И не очень скрывают это.

Был однажды свидетелем того, как сотрудники одного из бюро готовы были сквозь землю провалиться, когда «мастер» рассказывал о проектах этого предприятия высокопоставленным лицам, прибывшим на выставку. Даже сторонним людям неловко слышать «спичи» руководителя ОСК, не говоря уже о судостроителях.

В свою очередь, Алексей Львович тоже не остается в долгу. «Наши корабельные конструкторские бюро, то есть занятые созданием военной техники, все еще обладают чрезмерным штатом и зачастую проигрывают с точки зрения экономики по сравнению с любым гражданским КБ: это другая стоимость нормо-часа, эффективность и скорость разработки, – заявляет он. – Несмотря на сложность решаемых ими задач, нацеленность на современные технологии, их внедрение вызывает вопросы».

Последняя фраза довольно мутная. Но не оставляет сомнений в том, что сотрудники КБ не умеют работать.

Дабы взять под более плотный контроль строптивые КБ, сейчас в ОСК формируется департамент инжиниринга и научно-технического развития, который займется управлением НИОКР и организацией работы проектно-конструкторских бюро в периметре корпорации. Но, судя по письму Рахманова, существование этого департамента предполагается недолгим. Все КБ просто загонят в один колхоз.

Нуждаются ли российские конструкторские бюро в модернизации? Несомненно. Ко всем проектным организациям можно выдвинуть немало претензий. Но это не значит, что их надо уничтожить под корень в колхозе имени Алексея Рахманова.

И если решать проблемы бюро с помощью ОСК, то делать это надо аккуратно и грамотно. Иначе отечественное кораблестроение будет поставлено под удар, сравнимый с тем, что случился в 1990-е и в начале 2000-х. А может быть, еще более сокрушительный.

Кстати, локомотивами выхода из затяжного и тяжелого судостроительного кризиса 1990-х годов были именно КБ, которые создали проекты боевых кораблей и подводных лодок и позволили загрузить заказами ведущие судостроительные заводы страны.

Укрупнения и слияния – отнюдь не новость в отечественном кораблестроении. Так, СПМБМ «Малахит» образовалось после объединения СКБ-143 и ЦПБ «Волна» (ЦКБ-16). А ЦМКБ «Алмаз» стало следствием слияния ЦКБ-5 и ЦКБ-19. В 1998 году к «Алмазу» присоединили также Западное проектно-конструкторское бюро (ЗПКБ), специализировавшееся на проектировании тральщиков и вспомогательных судов.

Безусловно, нагрузка на бюро неравная. Одни, как ЦМК МТ «Рубин», ЦМКБ «Алмаз» и СПМБМ «Малахит», завалены работой. Другие нередко ищут заказы и не находят их, хотя прямая обязанность ОСК заниматься этим.

Мы ничего не утверждаем, но, на наш взгляд, было бы целесообразно к Северному ПКБ присоединить Невское ПКБ. Авианосцы сейчас и в обозримом будущем в России строиться не будут – из-за их дороговизны, отсутствия необходимых стапельных мест и, главное, ненадобности. Оба КБ занимаются близкой тематикой, в том числе проектируют большие и средние десантные корабли.

Часть сотрудников питерских бюро целесообразно задействовать на создании безэкипажных больших и средних боевых кораблей, чей черед завоевывать океаны наступает. Или занять проектированием перспективных малозаметных погружающихся кораблей. Иначе говоря, требуется не разрушать, а создавать КБ.

Повторимся – реорганизации нужны. Но то, что затеял генеральный директор ОСК, – гибель для отечественного кораблестроения.

Александр Иванин

Александр Сергеевич Иванин – военный журналист.