Россия парирует новые угрозы в меняющемся миропорядке

Ведущий аналитический центр РЭНД сегодня не видит стремления России к крупному конфликту с США. Фото со страницы корпорации RAND в Facebook.

Коварные провокации на Западе и на Востоке

Мир переживает период трансформации. Мир превратился в принципиально новую систему взаимоотношений цивилизаций, государств, центров силы – и тенденций, радикально меняющих мироустройство. А значит, и нового миропорядка, который пытаются сформировать США и НАТО с помощью военных и невоенных средств и способов принуждения.

Новая «Стратегия национальной безопасности РФ» отличается конкретикой и обширным списком мер, благодаря которым страна сможет защититься от нападок со стороны Запада. Многие из этих мер направлены на парирование «гибридных» пакостей, на которые так плодовит англосаксонский мир. Вот наиболее «свежие» из них.

ДЕМАРШ «ДЕФЕНДЕРА»

Провокации, которые устраивают США и их союзники у границ России, имеют одной из целей сместить реальную опасность эскалации военного конфликта с агрессора на объект агрессии. Подобная дилемма создает ситуацию, когда оба варианта нежелательны (оба хуже), и выбор происходит по принципу «меньшего зла». Что ставит обороняющегося в положение, когда он может недостаточно реагировать на провокации (и рискует потерять контроль над стратегически важными пространствами), а может реагировать чрезмерно (и рискует войной). Выход из такой ситуации требует немалого дипломатического мастерства.

Примером умелого нахождения баланса в упомянутой дилемме является использование руководством России доктрины сдерживания посредством отрицания в ходе инцидента с британским эсминцем «Дефендер».

23 июня 2021 года Минобороны России сообщило, что британский эсминец вторгся в территориальные воды России к югу от Крымского полуострова. Четыре предупредительных артиллерийских выстрела российского пограничного корабля и четыре авиабомбы, сброшенные бомбардировщиком Су-24 по курсу эсминца, заставили его изменить направление движения.

Говоря о вторжении британского эсминца, Владимир Путин указал, что Россия не станет опасаться локальных военных конфликтов. «Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно представить, чтобы мир встал на пороге третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что не выйдут победителями из этой войны. Потому мы знаем, за что мы боремся».

События у берегов Крыма аукнулись на наших дальневосточных границах. Японцы увидели угрожающую Токио подоплеку в заявлении Путина. И считают, что все сказанное им в полной мере относится и к их стране, которая ведет с Россией давний спор о принадлежности Курильских островов. Японцы признают, что агрессия в адрес России может привести к серьезному конфликту с непредсказуемыми последствиями. Они также призвали не забывать о стратегическом партнерстве РФ и Китая, в том числе в оборонной сфере.

Так Москва превратила инцидент в Черном море в горькую пилюлю, которую было предложено проглотить западным (и восточным) оппонентам России.

АНАЛИЗ РЭНД

Американская исследовательская корпорация РЭНД по заказу Пентагона поделилась размышлениями о том, как воевать с Россией. В документе «Конкурировать с Россией по-военному. Последствия обычного и ядерного конфликтов» перспектива горячей войны в контексте столкновения России и НАТО рассматривается серьезно. Значительная часть рассуждений посвящена прогнозам военного конфликта на северо-восточных границах альянса (Прибалтика, Калининградская область), хотя многие выводы касаются более широкого круга вопросов.

Авторы доклада считают: хотя Россия и обладает рядом преимуществ на ранних стадиях войны, структура ее ВС и размещение ее сухопутных войск не обеспечат ей победу над НАТО в затяжном конфликте. При этом не исключается ядерная эскалация. Отмечается важность формирования у России представления о способности НАТО реагировать на любой кризис военными средствами. Похоже, провокация «Дефендера» и учения НАТО Sea Breeze – шаг к формированию такого представления.

РЭНД выражает уверенность, что сегодня нет признаков того, что Россия стремится к крупному конфликту с США или другими членами НАТО. «Общая военная стратегия России сосредоточена на обороне национальной территории и способности принуждать или оккупировать государства на ее периферии». Но Россия может занять и наступательную позицию, если ее лидеры сочтут это необходимым. Особые опасения вызывают недостаточные возможности сдерживания атаки России в Прибалтике, уязвимость которой остается высокой без дополнительного наращивания сил НАТО.

Российские ракеты класса «воздух–земля» и «земля–воздух» способны поразить воздушные и морские порты Германии, склады и пункты дислокации. Многим странам Центральной и Северной Европы не угрожает прямое российское вторжение, но им могут угрожать российские ракетные удары, если они будут принимать участие в обороне НАТО. Вероятно, многие его члены не захотят идти на такой риск.

Ограниченные ядерные удары по НАТО возможны, так как у России самый большой в мире арсенал тактического ядерного оружия (ТЯО). Сосредоточение военной инфраструктуры НАТО на небольшом количестве объектов в Европе расширяет сферу ограниченного применения российского ТЯО. Вместо символического демонстрационного удара единичным ядерным боеприпасом возможно применение ядерных боезарядов для уничтожения авиабаз НАТО и объектов управления, необходимых для обычных бомбардировок России.

РФ имеет возможность гибко управлять эскалацией военного конфликта, поскольку располагает гораздо большим количеством и разнообразием нестратегического ядерного оружия, чем НАТО. Гибкость российской стратегии применения ТЯО придает и то, что у нее гораздо больше вероятных целей для такого оружия, чем у НАТО. Альянс сталкивается с дилеммой применения ТЯО против малозначащих целей в России или применения ядерного оружия против критической инфраструктуры российских СЯС и стратегической ПРО, что неизбежно приведет к эскалации конфликта до масштабов стратегического ядерного.

Отмечается, что ВС РФ начали крупномасштабные закупки высокоточных боеприпасов (ВТО) сравнительно недавно, и сочетание узких мест в производстве и экспортных продаж ограничивает их способность накапливать ВТО в больших количествах. Расширение НАТО до российских границ существенно сократило стратегическую глубину ТВД России. Поэтому почти любое применение НАТО ядерного оружия будет осуществляться против российской национальной территории, что приведет к эскалации ядерной войны.

Ограниченный ядерный удар по российской территории независимо от результатов может вызвать ответные действия по целям в США. Поэтому расширение арсенала ТЯО для НАТО не решает проблему: новые российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» эффективно выведут из строя авиабазы НАТО в неядерных державах альянса. В итоге возможное применение Россией ядерного оружия существенно снизит способность НАТО вести обычную войну. Что позволит Москве достичь военной победы, в иных случаях недостижимой.

ЭЛЕМЕНТ ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВА

Исходя из упомянутых сценариев войны, предлагаются шаги по улучшению возможностей альянса:

– усилить средства подавления на внешней западной границе России, где размещены системы ПВО и береговой обороны;

– США и НАТО надо быть готовыми к «непредвиденным обстоятельствам», когда им придется сражаться с российскими войсками лицом к лицу;

– добиваться сокращения сроков развертывания войск НАТО за счет более оперативной работы служб материально-технического обеспечения;

– укрепить инфраструктуры C4ISR (системы технического обеспечения процесса боевого управления ВС) для борьбы со средствами РЭБ противника в целях обеспечения информационного превосходства НАТО на протяжении всего конфликта;

– предпринять шаги по снижению уязвимости от нападений на критически важные объекты НАТО.

Интересен перечень перспективных военно-научных исследований США и НАТО:

– потенциальная реакция России на подготовку НАТО к уничтожению российской ПВО;

– уязвимость стран НАТО для российских ударов на большую глубину;

– потенциальный морской компонент регионального конфликта между НАТО и Россией;

– анализ конкурентоспособности НАТО и России в условиях затяжной войны;

– российский арсенал ядерного оружия и потенциальное использование ТЯО.

Общий вывод авторов 30-страничного доклада, носящего заказной провокационный характер, сводится к тому, что военно-экономическое превосходство НАТО и отсутствие у России резервов делают ее относительно уязвимой в затяжном конфликте.

ТИХООКЕАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА СДЕРЖИВАНИЯ

Новым этапом применения доктрины сдерживания посредством отрицания стала недавно выдвинутая Пентагоном «Тихоокеанская инициатива сдерживания» (Pacific Deterrence Initiative, ТИС).

В АТР Пентагон уделяет приоритетное внимание Китаю и предусматривает инициативы, направленные на сдерживание надуманной китайской агрессии в Индо-Тихоокеанской зоне ответственности. Однако стратегические интересы России в регионе превращают ее в важнейший объект геополитических провокаций США.

Важным шагом является включение Тихоокеанской инициативы в бюджетный запрос президента на 2022 финансовый год. В общей сложности Пентагон инвестирует более 66 млрд долл. в Индо-Тихоокеанский регион (ИТР), из них 5,1 млрд в ТИС.

Тихоокеанская инициатива сдерживания нацелена на решение следующих задач:

– сохранить «свободный и открытый» ИТР за счет расширения военных преимуществ США (при этом Пентагон уделяет приоритетное внимание КНР, одновременно противодействуя дестабилизирующим действиям, в которых он обвиняет Северную Корею);

– предоставить силы, которые и готовы быстро и эффективно реагировать на агрессию, в том числе в ИТР (считается, что поддержание военной эффективности США является важнейшим элементом сдерживания агрессии и предотвращения конфликтов);

– помогать развивать альянсы и партнерские отношения между США и странами ИТР, продвигая американское видение порядка, «основанного на правилах», и коллективно реагировать на вызовы, подрывающие безопасность и стабильность.

Пентагон рассматривает развитие асимметричных возможностей и потенциала для работы в условиях «доступа/отказа в доступе» (access/denial of access) в определенные районы, что имеет важнейшее значение для сдерживания в Тихом океане. Поэтому ТИС включает инвестиции в программы, важные в этом отношении. Ключевыми среди них являются усовершенствованные разработки и закупки боеприпасов большой дальности, передовые ударные платформы, устойчивость передовых сил, программы сотрудничества в области безопасности для расширения возможностей союзников и партнеров США, инновационные учения и эксперименты, а также технологически более совершенные системы управления, связи, компьютеров, разведки, наблюдения и разведки (C4ISR).

Пентагон считает, что реализация ТИС укрепит отношения с союзниками и партнерами в ИТР. Инициатива предусматривает усиление способности партнеров защититься от агрессии, обеспечить безопасность на море, повысить их информированность и способность участвовать в совместных операциях с силами США в регионе.

ТИС прямо затрагивает интересы безопасности России в регионе и требует принятия соответствующих мер по сдерживанию противника. Некоторые меры должны приниматься при координации с Китаем.

ЯПОНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

В планах Госдепа и Пентагона важное место отводится Японии. В связи с японо-американскими военными учениями «Восточный щит» (24 июня – 11 июля) МИД России считает, что выдвигаемые Японией инициативы по обеспечению мира и стабильности в регионе, включая концепцию «Свободного и открытого ИТР», на самом деле подчинены одной задаче – обеспечению узкоблоковых интересов своего военного альянса с Вашингтоном. При этом Токио уходит от конструктивного диалога с Россией в сфере безопасности и от обсуждения путей формирования мер доверия в этой области.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание, что 29 июня японский министр обороны Нобуо Киси в ходе инспекционной поездки на Хоккайдо указал на «критическую значимость» для страны северного направления. У Японии на севере только один сосед – Россия. Таким образом, Токио конкретными действиями и устами своего министра обороны указывает, на что нацелены его усилия в военной области.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТВЕТ РОССИИ

В России должна быть сформирована «многослойная» модель сдерживания, элементами или «слоями» которой являются доктрины стратегического ядерного сдерживания; стратегического неядерного сдерживания; сдерживания посредством отрицания; принуждения.

Актуальность созданию такой комплексной модели придают усиленные нападки со стороны различных «гибридных» политических, экономических и военных сил. Важно на системной основе проводить последовательный анализ всех возможных факторов с тем, чтобы получить объективное представление о возможных состояниях военно-политической обстановки, о процессах формирования угроз национальной безопасности РФ, о вероятных источниках возникновения войн и вооруженных конфликтов и способах их предотвращения.

В этих условиях главная цель «Стратегии национальной безопасности РФ» – адаптировать Россию к миру, который продолжает жить в условиях глобализации, но переживает процесс тяжелой трансформации, разобщения и раскола по цивилизационным линиям, ослабления 500-летней гегемонии Запада, противоборство с которым принимает затяжной и все более опасный характер.

За США и их союзниками стратегия закрепляет титул недружественных стран. О партнерстве с ними в обозримом будущем не может быть и речи. В этом противоборстве экономические ограничения, враждебная информационная работа и подрывная деятельность не являются единственными инструментами. Как отмечается в стратегии, возрастает угроза применения военной силы.

Стратегия исходит из того, что главные национальные интересы и факторы, определяющие роль России в мире, сосредоточены внутри страны. Это качество человеческого потенциала, решение социальных проблем, способность обеспечить научное и технологическое лидерство, эффективность государственного управления, перевод экономики на новую технологическую основу. Решающее значение приобретает технологическое соревнование и решение проблем окружающей среды.

К используемым против России инструментам сдерживания «Стратегия» причисляет не только расширение НАТО, наращивание его военной активности у границ России, военные базы США и систему союзов Вашингтона. Этому служат и крупнейшие американские интернет-компании, которые занимают почти монопольное положение, и роль доллара в мировой торговле, и ряд других факторов.

В экономике Россия сталкивается с недобросовестной конкуренцией и незаконными санкциями. В культурно-мировоззренческой сфере под ударом находятся традиционные ценности и историческое наследие. В административно-политической сфере России приходится иметь дело с иностранным вмешательством и подрывными действиями внутренней «пятой колонны», направленными на дестабилизацию страны.

Нарастанию военных опасностей и угроз способствуют попытки силового давления на Россию. Важным представляется развитие партнерских отношений со странами СНГ, Китаем, Индией, с организациями ШОС, БРИКС, АСЕАН.

Александр Бартош

Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов.