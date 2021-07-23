Пространство войны расширяется

США милитаризуют космос, а Россия – виновата

За последнее десятилетие количество космических объектов значительно возросло, и больше половины их общего числа принадлежит США.

Количество военных спутников Пентагона настолько велико, что может сравниться с количеством обвинений Вашингтоном Москвы в милитаризации космоса. Однако вину за неустойчивость баланса сил взваливают, как водится, на Россию и КНР. «В последние несколько лет ряд государств, в первую очередь Россия и Китай, делали значительные вложения в наступательные противокосмические средства, представляющие потенциальную угрозу для использования космоса Великобританией и ее союзниками», – говорится в докладе аналитической службы Палаты общин Великобритании.

В тексте ни разу не уточняется, какие именно наступательные средства вызывают беспокойство Лондона. Равно как и замалчиваются планы США – ближайшего союзника Великобритании – по выведению новых военных спутников.

КОСМОС – НЕ ПРЕДЕЛ

В частности, к следующему году Пентагон развернет в ближнем космосе орбитальную спутниковую группировку «для защиты от ударов гиперзвуковых ракет вероятного противника».

По данным Breaking Defence, испытания прототипов намечены на 2022 год, и в случае успеха группировка будет развернута в полном составе в 2029 году. Причем аппараты будут рассредоточены на средней околоземной орбите (то есть ниже геостационарной). Это позволит наблюдать за пусками крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет и повысить точность и отказоустойчивость этой системы.

Новые спутники будут оборудованы системой постоянного инфракрасного излучения нового поколения (OPIR), способной обнаруживать инфракрасные шлейфы при запуске ракет. А затем передавать координаты другим спутникам и наземным станциям для непрерывного отслеживания полета ракеты.

Сейчас в этих целях США используют группу спутников на геостационарной орбите, известных как космическая инфракрасная система (SBIRS). Эти спутники оптимизированы для предупреждения о пусках ядерных ракет, однако инфракрасный след гиперзвуковых ракет менее заметен. А поскольку преимущество в космосе по-прежнему в руках США, от Вашингтона можно ожидать чего угодно. Особенно закрепления монополии на размещение военных космических аппаратов.

Несмотря на то что Россия и Китай взывают к коллективному Западу на уровне Генассамблеи ООН, их предложения по совместной разработке концепции мирного космоса мгновенно блокируются Соединенными Штатами. Еще одним тревожным звоночком послужило предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга распространить действие 5-й статьи о коллективной безопасности на космос. Что, по сути, перекликается с «оборонной» космической стратегией США, утвержденной в 2020 году: там указано, что космос является «зоной вооруженной борьбы» наравне с воздухом, морем и сушей.

«Я ожидаю, что главы государств и правительств решат, что серьезное нападение на наши спутники или другой потенциал может привести в действие принцип коллективной самообороны... Для космоса будет действовать то же самое, что и для суши, моря, воздуха и киберпространства. Нападение на одного – это нападение на всех», – заявил Столтенберг немецкому еженедельнику Der Spiegel.

И хотя альянс не собирается ни на кого нападать, он намерен защищать ключевые объекты – будь они на Земле или на орбите. При этом повод для применения расширенной 5-й статьи намеренно не уточняется. По мнению Столтенберга, такое решение является частью стратегии сдерживания потенциального противника.

Выходит, что НАТО будет продолжать осуществление политики двойных стандартов, но умалчивать о том, что принимаемые меры соответствуют лишь интересам Вашингтона.

КОСМИЧЕСКИЕ ЛОЖКИ

Еще одна причина нагнетания паники вокруг российской противоспутниковой защиты – банальное стремление расширить финансирование. Альянсу это удается, и денежный поток с каждым годом – за крайне редким исключением, как, например, в 2019 году – только увеличивается.

Согласно статистическому отчету НАТО, опубликованному в июне, в 2021 году суммарные военные расходы альянса должны вырасти на 4,1% – до 1,05 трлн долл. В этом году треть стран – членов НАТО обязалась вложить в оборону не менее 2% своего ВВП, согласно проекту, принятому под влиянием США еще в 2014-м. В данной картине примечательно, что не США, а Греция, считающаяся далеко не самой богатой страной, займет лидерство по военным расходам: она внесет 3,82% (у США доля оборонки составляет 3,52% ВВП).

Оставшиеся две трети участников достигнут двухпроцентного показателя к 2024 году. Причем значительная часть выделенных средств (как минимум составляет 20%) уйдет на закупку военной техники. «Мы продолжим работать над тем, чтобы должным образом решить вопрос зависимости от военного оборудования российского производства через национальные усилия и международное сотрудничество», – говорится в отчете.

Самое интересное, что все это добро будет преимущественно американского производства. И совершенно очевидно, что США не позволят европейским конкурентам выходить за пределы той ниши в военном обеспечении, которая им отведена – ведь, по сути, экономика Штатов держится на мощностях ВПК, который вытащил страну из Великой депрессии.

Так что планы, упомянутые в отчете, являются лишь предлогом для дальнейшего раскручивания маховика военной промышленности США. А заявления о мирных намерениях (таких как борьба с терроризмом) – не более чем прикрытие для агрессивной внешней политики Вашингтона.

НА ПОЛПУТИ К ЛУНЕ

Учитывая, что стратегия национальной безопасности США (равно как и принятое в 2021 году временное руководство США по национальной безопасности) предполагает развитие военно-космических технологий, концепция расширения действия 5-й статьи устава НАТО более чем соответствует интересам Вашингтона. Тем более что Штаты исторически настроены на глобальное лидерство, для достижения которого все средства хороши. В данной ситуации концепция «Кто контролирует космос, тот владеет и Землей» является ключевой.

Поэтому появление российских противоспутниковых средств, а также предложения по демилитаризации космоса противоречат амбициям Вашингтона. И именно поэтому США стремятся отказываться от соглашений, достигнутых в ХХ веке, и избежать «подрыва глобальной стабильности» в виде новых договоров о мирном космосе, которые значительно ограничили бы поле действий для американских военных.

И Договор о космосе 1967 года – не исключение. В соглашении четко прописан запрет для государств-участников размещения ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, установки его на Луне или любом другом небесном теле, или на станции в космическом пространстве. Использование Луны и других небесных тел допустимо только в мирных целях, соответственно – договор прямо запрещает их использование для испытания любого рода оружия, проведения военных маневров или создания военных баз, сооружений и укреплений.

При этом в документе указано, что размещение обычного вооружения на орбите не запрещено, однако ни одна из стран не воспользовалась таким правом. Кто-то может утверждать, что страны – участники договора понимали риск нарушения баланса сил, однако ситуация оказалась более прозаической: обычное вооружение в космосе попросту бесполезно. Почему, собственно, сейчас активно внедряются системы вооружения на новых физических принципах.

ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ

Поскольку со времен подписания Договора о космосе мир кардинально изменился, новые системы вооружения способны теоретически не попасть под действие договора. Еще одна проблема – устаревшие формулировки, классифицирующие наступательное вооружение как таковое.

Ярчайший тому пример – орбитальный самолет Boeing X-37B, запущенный ВВС США 17 мая 2020 года. Как утверждали специалисты DARPA, разрабатывавшие этот аппарат, он предназначен исключительно для мирных целей и не несет опасности для других спутников. Загвоздка в том, что основная миссия Х-37В – эксперимент по преобразованию энергии солнечного света в электромагнитный импульс якобы в качестве альтернативного источника энергии.

Однако при желании такой электромагнитный импульс можно применить и для того, чтобы сжечь электронику – в том числе и космические аппараты противника. Помимо прочего X-37B способен доставлять на орбиту около тонны полезной нагрузки, которая может носить какой угодно характер, не говоря уже о разведывательных возможностях самого аппарата.

Что же касается России – основные претензии США вызывает комплекс «Нудоль», проходивший испытания в апреле прошлого года. Эту систему Пентагон причисляет к противоспутниковому оружию, якобы нарушающему Договор о космосе.

Ранее США испытывали аналогичное вооружение – входящую в состав системы ПРО «Иджис» ракету RIM-161 SM-3. Тогда американское издание Drive сообщало, что 21 февраля 2008 года ракета продемонстрировала способность сбивать спутники. Объектом тестирования стал вышедший из строя американский разведывательный спутник USA-193. В рамках сетецентрических и многодоменных войн космические аппараты являются крайне важными инструментами, лишение которых может серьезно сказаться на ходе боевых действий.

По сути, Вашингтон в последнее время возвращается к проекту «Звездных войн», предложенному Пентагоном в 1980-х годах. Цель проекта была проста и изящна – истощить экономику Советского Союза, принуждая его вкладывать еще больше средств в космическую гонку.

А белое пятно в сфере урегулирования размещения оружия в космосе, образовавшееся после распада СССР и разросшееся на фоне гегемонии США, требует устранения. Необходимо вывести точные формулировки и классификацию космического вооружения, исключающие малейшую возможность появления лазеек. Необходимо и ограничить число космических объектов определенного типа, которые размещают страны – участники договора – таким образом решится и проблема захламления орбиты.

Но в первую очередь следует заново выстраивать конструктивный диалог и вывести правила размещения космических систем вооружения. Иначе конфликты, спровоцированные в условиях неопределенности и недоговорок, приведут к непредсказуемым последствиям.

Людмила Гундарова

Людмила Владимировна Гундарова – политолог.