Крупная технологическая ставка Пентагона

Шагающие роботы – пока экзотика, но американские ученые не оставляют надежд поставить их на вооружение. Фото с сайта www.dvidshub.net.

США формируют глобальный научный задел на будущее

США – единственная страна в мире, которая ставит своей целью добиться решающего качественного превосходства оружия национального производства по всему спектру типов и видов вооружения и военной техники (ВВТ).

Однако в современных условиях американцы не могут более полагаться на безусловное техническое превосходство во всех областях. МО США при этом стремится обеспечить сохранение технологического преимущества в наиболее важных сферах, что позволит эффективно реагировать на современные и будущие военные угрозы.

К проведению этих исследований привлекаются научно-исследовательские учреждения, которые структурно входят в состав ВС США, научные организации и центры, финансируемые из государственного бюджета, а также частные фирмы, высшие учебные заведения и институты академического сообщества США.

Военно-техническая политика Соединенных Штатов реализуется в условиях продолжающегося сокращения военного бюджета страны. В течение ближайших десяти лет запланировано сокращение расходов Пентагона на 487 млрд долл. В связи с этим реализуется комплекс мероприятий по реструктуризации ВС и пересмотру отдельных программ их технического оснащения. Что позволит в краткосрочной перспективе нарастить возможности Министерства обороны по обеспечению национальной безопасности – даже при условии, что финансовая ситуация не улучшится.

В настоящее время в качестве основной задачи рассматривается создание научно-технического задела, который даст возможность разрабатывать и производить системы ВВТ, обладающие принципиально новыми качествами, обеспечивающими подавляющие превосходство ВС США. Для реализации этой задачи регулярно проводятся работы по систематизации знаний, оценке возможностей своей технологической базы и выявлению областей, на которых необходимо сконцентрировать дополнительные усилия.

Основным документом, регламентирующим работу в данном направлении, является «Перечень важных в военном отношении технических решений» (List of Militarily Critical Technologies), который был впервые опубликован в Федеральном регистре 1 октября 1980 года.

С 1989 года во избежание экономического отставания и обеспечения безопасности страны в США была начата федеральная программа «Национальные важные технические области» (National Critical Technologies – NCT). Основная ее цель – организация и проведение систематического анализа важнейших для экономики и безопасности страны технических решений в интересах поддержки принятия органами законодательной и исполнительной властей государственных решений в сфере науки и техники (то есть решений по вопросам развития федеральных НИОКР). Планирование и организация работ по программе NCT были возложены на Национальный совет по науке и технике (NSTP).

В 1995 году программа была переименована и получила название «Программа по выявлению важных технических решений военного назначения» (Militarily Critical Technologies Program – MCTP). Основная цель этой долгосрочной программы – систематическое изучение и оценка всего спектра технических решений как уже используемых при создании ВВТ, так и потенциально способных вызвать интерес у военного ведомства. Непосредственное руководство MCTP было возложено на заместителя министра обороны по приобретению, технологиям и МТО.

По поручению Конгресса Министерство обороны США ежегодно осуществляет актуализацию перечня важных технических решений. В этом процессе на постоянной основе участвуют специальные рабочие группы, состоящие из представителей видов ВС, Министерства обороны, иных федеральных ведомств, промышленных компаний, университетов и научно-исследовательских центров.

В МО США при внесении технических решений и технологий в перечень формируется их технико-экономическое описание. Состав технических областей и соответствующих им тематических направлений может изменяться по мере необходимости. Для каждого технического решения или технологии в документе указаны:

− общая характеристика состояния работ;

− качественные и количественные показатели, характеризующие состояние современного уровня развития данного направления;

− перечень основных материалов, необходимых для промышленного производства;

− перечень необходимого уникального производственного, контрольно-измерительного и прочего оборудования и программных средств;

− основные существующие области гражданского использования техники;

− проблемы экономической доступности изделий (или проблемы экономической целесобразности использования в военной области);

− существующие государственные и международные нормативно-правовые ограничения на распространение технологий и изделий, созданных на их основе (вопросы экспортного контроля и международных ограничений на обмен технической информацией).

Минобороны США в рамках МСТР осуществляет каталогизацию технологий и технических средств, имеющих большое значение в интересах разработки, производства, эксплуатации и технического обслуживания образцов (систем) ВВТ, которые могут внести значительный вклад в повышение военного потенциала любой страны, включая США.

В МО США выделяют 20 важных технических областей:

1. Авиация

2. Оружие и энергоемкие вещества

3. Средства на биологической основе

4. Биомедицинские средства

5. Химические средства

6. Системы на основе использования направленной энергии

7. Энергетические системы

8. Электроника

9. Роботизированные наземные средства

10. Информационные системы и средства

11. Лазерные, оптические средства и датчики

12. Средства производства

13. Морская техника

14. Материалы

15. Ядерные системы

16. Средства позиционирования, навигации и определения времени

17. Информационная безопасность

18. Средства управления сигнатурой объектов

19. Космические системы и средства

20. Противодействие поражающим факторам ядерного и обычного оружия.

Эти области, в свою очередь, делятся на 98 направлений, в которых выделены конкретные технические решения и технологии. Всего таковых на 2014 год определено 564.

При этом США признают, что не являются лидером во всех без исключения областях. По результатам данной работы Пентагон расставляет приоритеты при проведении НИОКР, осуществляется постановка задач, выделение финансирования, мощностей, определение порядка отчетности, уровня контроля и т.д. Данный подход позволит США, обладающим наибольшим военным научно-техническим потенциалом в мире, оставаться безусловным лидером в области развития средств вооруженной борьбы.

Отличительной особенностью исследований в военно-технической области США является и то, что они направлены как на накопление научного задела под будущие потребности вооруженных сил, так и на полномасштабную разработку отдельных систем вооружения для их возможного производства и принятия на вооружение.

Это будет достигаться за счет проведения фундаментальных и поисковых исследований, что позволит в перспективе использовать прорывные технологии в процессе технического оснащения вооруженных сил ВВТ. В свою очередь, это обеспечит поддержание научно-технического и технологического превосходства в большинстве областей науки и техники.

Таким образом, существующие особенности формирования научно-технического задела позволят США сохранять мировое лидерство и по уровню, и по темпам развития научно-технического задела в области создания средств вооруженной борьбы. При этом оно будет достигаться за счет активного проведения фундаментальных и поисковых исследований.

Лариса Шашок

Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО МИД РФ.