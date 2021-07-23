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Опытный образец вертолета Ми-171А3 на авиасалоне МАКС-2021

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АО "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 впервые представило опытный образец многоцелевого вертолета Ми-171А3. Образец (регистрационный номер RA-17172) изготовлен в кооперации АО "Казанский вертолетный завод", АО "ААК "Прогресс" и АО "Улан-Удэнский авиационный завод", на последнем выполнена окончательная сборка. Заявлено, что после авиасалона опытный образец вертолета отправится на программу наземных испытаний, а его первый полет запланирован на начало 2022 года.

Опытный образец многоцелевого вертолета Ми-171А3 (регистрационный номер RA-17172) в экспозиции Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Жуковский, июль 2021 года (с) АО "Вертолеты России"

В пресс-релизе АО "Вертолеты России" сообщается:

Новейший Ми-171А3 является первым отечественным вертолетом, разработанным для выполнения офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ. Он разработан в соответствии со стандартами IOGP (Международная ассоциация производителей нефти и газа) и в полной мере отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью. Вертолет может перевозить людей, грузы, а также при необходимости проводить поисково-спасательные работы - для этого предусмотрена дополнительная установка специализированного комплекса поиска, бортовых лебедок и медицинского оборудования. Конвертировать вертолет в поисково-спасательный эксплуатант сможет на собственной базе.

Ми-171А3 полностью спроектирован "в цифре", что позволило сформировать в масштабах холдинга "Вертолеты России" широкую производственную кооперацию с учетом созданных центров компетенций. Различные части фюзеляжа изготавливаются на Казанском вертолетном заводе, дальневосточном предприятии ААК "Прогресс" и на Улан-Удэнском авиационном заводе, где также происходит финальная сборка вертолета. На МАКС-2021 представлен первый опытный образец вертолета Ми-171А3, который после авиасалона отправится на программу наземных испытаний и совершит первый полет в начале 2022 года.

Широкое применение конструкций из композитных материалов положительно сказалось на летных и коммерческих характеристиках вертолета. Ми-171А3 обладает уникальными транспортными возможностями в своем классе - он позволяет перевезти 24 пассажиров, тогда как иностранные аналоги вмещают до 19 человек. В то же время Ми-171А3 дешевле своих иностранных конкурентов и превосходит их по цене летного часа более чем на 20%.

Первыми заказчиками вертолета станут российские компании ТЭК, которые принимали участие в совместной работе по определению технического облика машины, однако данная модель будет востребована на любых офшорных объектах, где бы они не находились.

22 июля 2021 года АО "Вертолеты России" сообщило, что заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов и генеральный директор АО "Вертолеты России" Андрей Богинский подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве по поставке сертифицированных вертолетов морского предназначения отечественного производства типа Ми-171А3.

Опытный образец Ми-171А3 был представлен в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

По условиям соглашения, АО "Вертолеты России" обеспечит испытания опытного образца Ми-171А3, организует серийный выпуск и сертификацию вертолетов. Будут также созданы сервисные центры по обслуживанию воздушных судов, тренажерные и учебные центры для подготовки летно-технического персонала. "Газпром" намерен закупать вертолеты Ми-171А3 в соответствии с актуальными потребностями, размещать заказы на ремонт и сервисное обслуживание. Их планируется использовать для работы на месторождениях континентального шельфа.

Опытный образец многоцелевого вертолета Ми-171А3 (регистрационный номер RA-17172) в экспозиции Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Жуковский, июль 2021 года (с) Андрей Вечернин / russianplanes.net ( ссылка )

Опытный образец многоцелевого вертолета Ми-171А3 (регистрационный номер RA-17172) в экспозиции Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Жуковский, июль 2021 года (с) Илья Крамник

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