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Росгвардия продемонстрировала возможности уникального подразделения

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках оперативно-стратегического учения «Заслон-2021» на территории Богородского района Нижегородской области развернут полевой госпиталь медицинского отряда специального назначения войск национальной гвардии РФ.

Совершив марш из подмосковной Балашихи в богородскую бригаду Приволжского округа Росгвардии, медики Росгвардии приступили к комплексу занятий и тренировок в различных условиях. Буквально за сутки в чистом поле вырос настоящий госпиталь: 13 пневмокаркасных палаточных модулей и 5 специализированных машин. 

В медицинском комплексе располагаются отделения реанимации и интенсивной терапии, приёмно-диагностическое, общехирургическое, общетерапевтическое отделения, лаборатория, аптека и подразделение обеспечения. Комплекс предназначен для оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи пострадавшим при техногенных катастрофах и других чрезвычайных обстоятельствах.

В полевых условиях медицинский комплекс способен работать от собственных источников питания десять суток. Рассчитан комплекс на 60 пациентов, а при оказании ограниченной медицинской помощи — на 120.

В соседнем модуле военные хирурги готовы провести операцию при огнестрельных и иных ранениях. Тут же для пациентов, которым уже оказана помощь подготовлены палаты и столовая. Здесь обеспечены комфорт и санитарные требования для полноценной реабилитации пострадавших.

Медицинский отряд специального назначения главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии РФ (МОСН) - уникальное мобильное подразделение, призванное оказывать квалифицированную и специализированную медицинскую помощь раненым и пострадавшим при техногенных катастрофах и других чрезвычайных обстоятельствах.

Масштабное учение Росгвардии «Заслон-2021» продлится до 30 июля и МОСН продолжит принимать в нем активное участие. ОСУ «Заслон-2021»  проводится в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад — 2021», которое пройдет в сентябре нынешнего года.

24 июня 1995 года на базе Центрального военного клинического госпиталя внутренних войск МВД России создан и введен в штат медицинский отряд специального назначения (МОСН) внутренних войск МВД России.

В настоящее время медицинский отряд специального назначения является подразделением постоянной готовности Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии Российской Федерации и предназначен для оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим при техногенных катастрофах и других чрезвычайных обстоятельствах в районе дислокации, на охраняемых объектах, а также медицинского обеспечения войск при вооруженных конфликтах, мероприятиях по охране общественного порядка и общественной безопасности.

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Россия
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Росгвардия
Проекты
Военные учения
Медицина
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