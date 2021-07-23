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РИА Новости

МЧС подписало контракт на поставку девяти вертолетов Ми-38 для обеспечения безопасности Севморпути

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Вертолет Ми-38 во время испытаний в аэропорту Мирный в Якутии
Вертолет Ми-38 во время испытаний в аэропорту Мирный в Якутии.
Источник изображения: © РИА Новости . Пресс-служба компании "Алроса"

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 22 июл - РИА Новости. МЧС России закупит девять вертолетов Ми-38 для работы в Арктике, в том числе для обеспечения безопасности Северного морского пути, заявил РИА Новости замглавы ведомства Виктор Яцуценко, соответствующее соглашение подписано с холдингом "Вертолеты России" в четверг на полях авиасалона МАКС-2021.

"Первые поставки - к 2023 году, и к 2023 году мы запускаем первые арктические спасательные центры. В рамках этого контракта мы получаем девять вертолетов Ми-38", - сказал он, комментируя соглашение.

Яцуценко отметил, что техника будет поставлена в рамках программы перевооружения МЧС России до 2030 года, подписанной и утверждённой президентом РФ.

"Одна из задач, которую нам поставил президент Российской Федерации, - реагирование на возможные угрозы, в том числе чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в Арктической зоне. Наш министр Евгений Николаевич Зиничев обратился к президенту о выделении нам необходимых финансовых средств для закупки самых современных, надежных, подготовленных к работе в суровых северных условиях вертолётах - такими является на сегодняшний день Ми-38 и арктический вариант Ми-8 (Ми-8АМТШ-ВА - ред)", - пояснил Яцуценко.

Предполагается, что арктические Ми-38 будут обеспечивать безопасность Северного морского пути и реагировать на чрезвычайные ситуации как природного, так и техногенного характера в Арктике. Яцуценко добавил, что МЧС вместе с коллегами из "Росатома" подтвердили способность этих машин садиться на борт атомных ледоколов, идущих по Севморпути.

МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-38
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
МЧС
Росатом
Проекты
Арктика
МАКС-20XX
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