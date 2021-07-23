В атмосфере Марса не нашли следов самых распространенных признаков жизни

Это делает еще более загадочными результаты замеров марсохода Curiosity, который летом 2019 года обнаружил выбросы метана в кратере Гейл

ТАСС, 22 июля. Космический зонд "ЭкзоМарс-TGO" не нашел в атмосфере Марса даже минимальных следов метана, фосфина и других веществ, которые могут говорить о присутствии жизни земного типа. Об этом Европейское космическое агентство (ЕКА) пишет на своем сайте.

"Мы наблюдаем за концентрацией метана в атмосфере Марса на протяжении почти полутора марсианских лет (2,7 земных года - прим. ТАСС). Пока нам не удалось обнаружить никаких его следов, что говорит, что его доля в атмосфере еще ниже, чем указывают наши первые измерения", - рассказал один из авторов исследованяи, научный сотрудник Университета Париж-Сакле Франк Монмессин.

Миссия "ЭкзоМарс-TGO" изучает атмосферу Марса три года. Одна из ее главных задач - оценивать концентрацию метана в марсианской атмосфере и искать его возможные источники, а также многие другие газы.

За первый полный год работы инструменты "ЭкзоМарса-TGO" не зафиксировали в атмосфере Марса никаких следов метана, несмотря на то, что в то же время в кратере Гейл марсоход Curiosity зафиксировал выброс этого газа.

Монмессин и его коллеги продолжили наблюдения. Они отслеживали концентрацию метана, этана, этилена и фосфина, которые могут вырабатывать земные микробы или их марсианские аналоги. Эти поиски закончились безуспешно - сверхчувствительным датчикам зонда не удалось зафиксировать сколь-либо значимых количеств всех четырех газов.

В случае с метаном это означает, что его концентрация в атмосфере Марса не может превышать 0,02 части на миллион, что на несколько порядков меньше значений, полученных марсоходом Curiosity во время выбросов метана летом 2019 года. Почти столь же низкие значения, около 0,1-0,7 частей на миллиард, ученые зафиксировали в ходе первых наблюдений за концентрациями этана и этилена, а также фосфина.

Столь низкие концентрации этих газов в воздухе Марса свидетельствуют о том, что если они и выбрасываются в его атмосферу, то это происходит случайно и в крайне небольших количествах. В пользу этого, в частности, свидетельствует, что европейский прибор NoMAD, установленный на борту зонда, не нашел ни одного точечного источника выбросов метана на поверхности планеты за две тысячи попыток их обнаружить.

Подобные открытия, по словам Монмессина и его коллег, углубляют загадку обнаружения выбросов метана марсоходом Curiosity. Как надеются ученые, отправка на Марс европейского ровера "Розалинд Франклин" и российской посадочной платформы "Казачок" поможет найти первые объяснения существования этой аномалии уже в ближайшие один-два года.