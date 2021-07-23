"Техмаш" презентовал авиационно-бомбовые средства поражения

ЦАМТО, 22 июля. Перспективные авиационные средства поражения стали одной из центральных тем круглого стола, проведенного концерном "Техмаш" Госкорпорации Ростех в рамках деловой программы холдинга "Технодинамика" на салоне МАКС-2021.

Новосибирский завод искусственного волокна продемонстрировал участникам встречи возможности неуправляемой авиационной ракеты С-13Б. Она имеет бетонобойную боевую часть повышенного могущества и предназначена для применения в составе неуправляемого ракетного вооружения серийных, разрабатываемых и перспективных самолетов оперативно-тактической и морской авиации. Ракета способна поражать самолеты, расположенные в усиленных железобетонных укрытиях, взлетно-посадочные полосы аэродромов и другие прочные цели, а также открыто расположенную легкоуязвимую технику и живую силу. Переключаемый перед полетным заданием блок инициирования на три положения позволяет получать мгновенный и с двумя замедлениями – малым и большим – подрыв боевой части.

Неуправляемая авиационная ракета С-13Б объединила возможности нескольких ракет из системы неуправляемого авиационного ракетного (НАР) вооружения С-13 калибра 122 мм – это известные в России и за рубежом неуправляемые ракеты C-13Т и С-13ОФ, которые также представлены в рамках авиасалона. Неуправляемая авиационная ракета С-13Т с двухмодульной проникающей осколочно-фугасной боевой частью может уничтожать авиатехнику противника, находящуюся в железобетонных укрытиях, бетонные взлетно-посадочные полосы, а также транспортно-десантные корабли в прибрежной зоне. Основными целями ракеты С-13ОФ с осколочно-фугасной боевой частью с осколками организованного дробления являются боевые машины пехоты, бронетранспортеры и спецмашины, пусковые установки с оперативно-тактическими и зенитными ракетами, самолеты и вертолеты на открытых стоянках и за обвалованиями.

Также участники круглого стола ознакомились с ракетой С-13ДФ с фугасной боевой частью, снаряженной однотактной объемно-детонирующей смесью. Ракета поражает живую силу и легкоуязвимую технику, расположенную в войсковых фортификационных сооружениях открытого типа, складках местности, россыпях камней, пещерах, лесных массивах.

Еще одну разработку презентовало НПО "Сплав" – неуправляемую авиационную ракету нового поколения С-8ОФП калибра 80 мм с осколочно-фугасной проникающей боевой частью. Она предназначена для поражения одиночных и групповых целей: живой силы, небронированной и легкобронированной техники, находящейся как на открытом пространстве, так и в закрытых фортификационных сооружениях.

Особый интерес у участников встречи вызвала противолодочная корректируемая авиационная бомба "Загон-2Э", разработанная на базе Научно-исследовательского инженерного института. Боеприпас предназначен для обнаружения и поражения подводных лодок, находящихся в надводном, подперископном и подводном положениях. У данного образца увеличена эффективность поражения в два-три раза по сравнению со штатным боеприпасом. Аналогов не имеет.

Кроме того, участникам мероприятия показали авиационные бомбардировочные средства поражения, разработанные НПО "Базальт". В их числе можно выделить объемно-детонирующую авиационную бомбу ОДАБ-500 ПМВ, которая превосходит все существующие образцы аналогичного вооружения в данном калибре. Предназначена для всевысотного применения как с самолетов фронтовой авиации, так и вертолетов. Отдельно отмечена универсальная осколочно-фугасная авиационная бомба ОФАБ-500У. Она поражает военно-промышленные объекты, легкобронированную и легкоуязвимую технику, железнодорожные узлы, войсковые фортификационные сооружения, живую силу. Обеспечивает надповерхностное, мгновенно-контактное, замедленное действие.

Еще один образец – унифицированная планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К. Изделие предназначено для круглосуточного всепогодного применения без захода самолета в зону действия огневых средств объектовых ПВО и доставки к цели с высокой точностью самоприцеливающихся боевых элементов. Поражает бронированную технику, наземные РЛС, пункты управления и энергетические установки зенитно-ракетных комплексов.

Помимо авиационно-бомбовых средств поражения состоялась презентация 30-мм патронов с пластмассовыми ведущими устройствами (ПВУ), разработанных НПО "Прибор". Эти боеприпасы обеспечивают многократное повышение живучести стволов, стабильность баллистических параметров, существенное увеличение огневой производительности пушек.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".