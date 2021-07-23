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Интерфакс-АВН

Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Москва. 22 июля. ИНТЕРФАКС - По инициативе таджикистанской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, развитие ситуации в Афганистане, а также ход подготовки к предстоящим осенью сего года в Душанбе саммиту ШОС и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ", - говорится в сообщении.

Это уже второй разговор президентов России и Таджикистана в этом месяце на фоне осложнения ситуации в Афганистане после вывода оттуда американских военных.

Предыдущий разговор Путина и Рахмона состоялся 5 июля. В ходе него российский лидер выразил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку на фоне непростой ситуации на таджикско-афганской границе, сообщала тогда пресс-служба Кремля.

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