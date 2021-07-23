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Модернизированная ракета Х-59МКМ

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На проходящем в Жуковском Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) впервые представило модернизированный вариант своей высокоточной авиационной управляемой ракеты класса "воздух-поверхность" Х-59МК, получивший обозначение Х-59МКМ. Ракета разработана входящим в состав КТРВ АО "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" имени А.Я. Березняка".

Модернизированная высокоточная авиационная управляемая ракета класса "воздух-поверхность" Х-59МКМ для поражения неподвижных прочных наземных целей с заранее известными координатами, разработанная АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), в экспозиции Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Жуковский, июль 2021 года (с) Михаил Жердев

Ракета Х-59МКМ оснащена проникающей боевой частью и предназначена для поражения неподвижных прочных наземных целей с заранее известными координатами.

В ракете Х-59МКМ используется оригинальная конструкция тандемной проникающей боевой части с основным проникающим зарядом массой 320 кг и предзарядом общей массой 40 кг, состоящим из пакета из четырех кумулятивных элементов. Для наведения ракеты используется система навигационно-автоматического управления СНАУ-59МК-02, предположительно, использующая инерциально-спутниковое наведение, при этом заявлено КВО в 10 метров. Какая-либо головка самонаведения в носовой части представленного макета ракеты отсутствует.

Стартовая масса ракеты Х-59МКМ составляет 930 кг, длина 5,7 м, размах крыла 1,3 м. Ракета оснащена турбореактивным двигателем, маршевая скорость полета 900-1050 км/ч, высота полета от 15 м до 2000 м. Официальная максимальная дальность полета 285 км (возможно, данная дальность указана для экспортного образца и ограничена лимитами РКРТ). Запуск ракеты может производиться при высоте полета самолета носителя от 200 до 11000 м.

Модернизированная высокоточная авиационная управляемая ракета класса "воздух-поверхность" Х-59МКМ для поражения неподвижных прочных наземных целей с заранее известными координатами, разработанная АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), в экспозиции Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Жуковский, июль 2021 года (с) Михаил Жердев

Видео (с) Ever Everowsky:

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Корпорация ТРВ
Радуга ГосМКБ
Проекты
МАКС-20XX
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