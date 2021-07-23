Войти
ТАСС

Эксперт: Россия готова к бизнесу на суборбитальных полетах, вопрос только в инвесторе

136
0
0
Сергей Рязанский
Сергей Рязанский.
Источник изображения: © "Просто о сложном"

По словам космонавта Сергея Рязанского, "проблем с мозгами и руками в России нет", но должны быть созданы условия для стартапов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Суборбитальные полеты при наличии инвестора являются подъемным и, в перспективе, масштабируемым бизнесом для России. Мощности и инженерные силы для этого есть, сообщил российский космонавт, ученый, Герой России Сергей Рязанский на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в четверг.

Одиннадцатого июля миллиардер Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет, поднявшись на высоту в 86 км. Также неделю спустя компания Blue Origin успешно осуществила суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту, среди них был богатейший человек мира Джефф Безос.

"Конечно, суборбитальные полеты возможны, единственное, нужно потратить деньги и создать подобный самолет - сложно назвать этот объект космическим кораблем. Суборбитальные полеты - это, действительно, подъемный бизнес, плюс масштабируемый, если есть соответствующие инвесторы. Когда-то разрабатывался в России проект суборбитальных полетов, но, к сожалению, в какой-то момент из него вышли инвесторы, и проект заглох. Но если будет желание, то и мощности, и инженерные силы у нас есть", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности суборбитальных полетов в России на фоне полетов Брэнсона и Безоса.

По словам Рязанского, "проблем с мозгами и руками в России нет", но должны быть созданы условия для стартапов, а также должно быть понимание, что Роскосмос готов сотрудничать с инвесторами.

Сергей Рязанский родился 13 ноября 1974 года в Москве. Окончил биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности "вирусология". В 2011 году был зачислен в отряд космонавтов. Дважды побывал в космосе в составе 37-го и 53-го экипажей МКС. Суммарно в ходе осуществления четырех выходов в открытый космос провел там 27 с половиной часов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Blue Origin
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
29.04.2021
Туристом на орбиту
04.02.2021
iDnes (Чехия): Россия выбыла из космической гонки. Битву за Луну продолжат США и Китай
22.10.2019
Юбилейный 70-й Международный астронавтический конгресс открывается в Вашингтоне
15.03.2019
Не прощай их, Юра
20.03.2017
Разбор полетов
07.11.2016
Китай теснит Россию и США на олимпе мировой космонавтики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 03:00
  • 249
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 23.07 02:11
  • 3
Конструктор назвал цели российского Су-75
  • 23.07 01:10
  • 1
Камовское будущее. Чего ожидать от нового вертолета Ка-62
  • 23.07 00:44
  • 1
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 22.07 23:36
  • 5
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 23:36
  • 1
На МАКС-2021 Беларусь и Россия обсудили вопросы взаимодействия в военно-технической сфере
  • 22.07 23:35
  • 2
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 22:43
  • 5
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 18:37
  • 8
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 18:00
  • 3
В России анонсировали выход всей линейки беспилотников на мировой рынок
  • 22.07 17:41
  • 2
«Прометей» готовится к службе
  • 22.07 15:26
  • 2
Истребитель Checkmate может в дальнейшем стать двухместным
  • 22.07 15:21
  • 5
Глава Минпромторга Мантуров: легкий истребитель Checkmate будет готов в течение четырех лет
  • 22.07 14:27
  • 1
В Подмосковье спецназ провел тренировку по плану учения "Заслон-2021"
  • 22.07 13:47
  • 0
Алексей Бутримов: чтобы сделать SSJ100 настоящим бизнес-джетом, нужно поработать над качеством его салона