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Известия.ru

В США оценили преимущества российского истребителя Checkmate

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Новейший российский легкий тактический самолет Checkmate, известный также как Су-75, имеет преимущества перед другими истребителями. Об этом пишет в своей колонке в журнале Forbes авиационный эксперт Том Купер.

По его мнению, Chekmate может превосходить другие воздушные судна по высоте полета. Это возможно благодаря большой площади его крыла, увеличивающей подъемную силу самолета.

Такие крылья также могут позволить судну исполнять роль палубного истребителя, предполагает автор.

Как подсчитал эксперт, Су-75 способен набирать высоту 12–18 км, «если даже не выше».

Кроме того, в публикации отмечается, что высокий полет также дает преимущество в дальности, несмотря на то, что в самолете таких габаритов небольшой внутренний запас топлива.

20 июля глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что стоимость нового российского истребителя Checkmate составит $25–30 млн.

По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, у России уже есть иностранный заказчик на новый истребитель.


В тот же день президент России Владимир Путин в ходе посещения Международного авиакосмического салона-2021 осмотрел модель самолета в павильоне «Сухого». Как уточнили в «Ростехе», аналогов подобному самолету в России еще не было. Судно оснащено искусственным интеллектом, который самостоятельно проводит диагностику и информирует пилота о готовности к вылету

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Checkmate
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
AI
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