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Известия.ru

Способный к самостоятельным действиям дрон-перехватчик представили на МАКСе

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представил на авиасалоне МАКС-2021 беспилотный перехватчик малоразмерных дронов «Волк-18», который может самостоятельно обнаруживать БПЛА и сбивать их.

«Волк-18» использует специальные сети, опутывающие другие беспилотники, после чего они падают на землю. Также он может таранить дроны противника, сообщает телеканал «Звезда».

Дрон-перехватчик представляет собой скоростной и маневренный квадрокоптер, который при этом остается практически невидимым для других беспилотников. Его масса составляет 4 кг, масса полезной нагрузки — 2 кг. Корпус дрона выполнен из углепластика. Перехватчик может находиться в воздухе около получаса.

Также дрон получил новую оптико-локационную систему, которая обеспечивает повышенную дальность обнаружения воздушных целей, и систему управления, позволяющую работать в автоматическом режиме.

Ранее 21 июля глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что компания в рамках авиасалона МАКС-2021 заключила контрактов на сумму свыше €1 млрд, передает RT.

По его словам, иностранные заказчики приобретают у РФ самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В-5, РЛС «Противник-ГЕ», ПЗРК «Верба», пишет «Москва 24». Кроме того, подписаны контракты на поставку современных авиационных средств поражения, ряда образцов бронетанковой и автомобильной техники.


Накануне Михеев сообщил, что около 15 стран желают приобрести российский разведывательно-ударный беспилотник «Орион-Э». По его словам, в настоящее время «Рособоронэкспорт» прорабатывает заявки более чем от 20 стран на «Орлан-10Е» и около 15 заявок на разведывательно-ударный «Орион-Э».

«Орион-Э» — средневысотный ударный БПЛА большой продолжительности полета, он может провести в воздухе сутки. Ударный аппарат оснащен универсальным комплексом авиационных средств поражения: неуправляемыми и корректируемыми авиабомбами и управляемыми ракетами. В российские войска этот дрон поставляют как «Иноходец», пишет REGNUM.

20 июля в подмосковном Жуковском открылся Международный авиакосмический салон МАКС-2021. В ходе президентского показа в первый день зрители увидели полеты вертолетов Ка-226 и Ми-171, истребителей Су-57 и МиГ-35 и опытного пассажирского самолета МС-21-310. Авиасалон продлится до 25 июля.

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