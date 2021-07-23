В 2020 году предприятия АО "ОСК" сдали заказчику 11 военных кораблей

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов во время встречи.

ЦАМТО, 22 июля. Предприятия Объединенной судостроительной корпорации сдали заказчику в прошлом году 11 военных кораблей, заявил глава ОСК Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Это для нас один из лучших результатов", – подчеркнул он.

А.Рахманов отметил, что продолжается работа по безусловному соблюдению графиков строительства кораблей, однако "нас все-таки подводят поставщики по крупногабаритному оборудованию, но я надеюсь, что ситуация будет постепенно выправляться".

Глава ОСК также сообщил, что "по гражданскому судостроению мы сдали в 2020 году 20 судов. Это также один из наших лучших результатов, и выручка выросла в части гражданского судостроения: это уже 21 проц. от общего объема".

В целом, по словам А.Рахманова, "отрасль и корпорация 2020 год отработала стабильно, несмотря на все перипетии пандемии. Наша выручка чуть-чуть упала в 2020 году по сравнению с 2019 годом, но меньше чем на один процент".

"Портфель заказов очень хороший: мы загружены до 2028 года", – отметил А.Рахманов.

Глава ОСК подчеркнул, что "особое внимание корпорация уделяет оптимизации издержек. В этом году мы смогли, по сравнению с прошлым годом, сэкономить около 18 млрд. руб. через инициативы технологических улучшений, оптимизацию закупочных процедур, финансовые инструменты, которые во многом помогают нам реализовывать наши проекты".

Полностью стенограмма открытой части беседы опубликована на сайте Кремля.