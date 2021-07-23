Войти
ЦАМТО

В 2020 году предприятия АО "ОСК" сдали заказчику 11 военных кораблей

147
0
0
Владимир Путин и Алексей Рахманов
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов во время встречи.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

ЦАМТО, 22 июля. Предприятия Объединенной судостроительной корпорации сдали заказчику в прошлом году 11 военных кораблей, заявил глава ОСК Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Это для нас один из лучших результатов", – подчеркнул он.

А.Рахманов отметил, что продолжается работа по безусловному соблюдению графиков строительства кораблей, однако "нас все-таки подводят поставщики по крупногабаритному оборудованию, но я надеюсь, что ситуация будет постепенно выправляться".

Глава ОСК также сообщил, что "по гражданскому судостроению мы сдали в 2020 году 20 судов. Это также один из наших лучших результатов, и выручка выросла в части гражданского судостроения: это уже 21 проц. от общего объема".

В целом, по словам А.Рахманова, "отрасль и корпорация 2020 год отработала стабильно, несмотря на все перипетии пандемии. Наша выручка чуть-чуть упала в 2020 году по сравнению с 2019 годом, но меньше чем на один процент".

"Портфель заказов очень хороший: мы загружены до 2028 года", – отметил А.Рахманов.

Глава ОСК подчеркнул, что "особое внимание корпорация уделяет оптимизации издержек. В этом году мы смогли, по сравнению с прошлым годом, сэкономить около 18 млрд. руб. через инициативы технологических улучшений, оптимизацию закупочных процедур, финансовые инструменты, которые во многом помогают нам реализовывать наши проекты".

Полностью стенограмма открытой части беседы опубликована на сайте Кремля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Похожие новости
15.08.2012
Как создавался «Борей»
20.06.2012
Достраивать "Бореи" будет новый глава ОСК
28.05.2012
В.Путин провел совещание по вопросу поставок АПЛ в рамках гособоронзаказа
14.11.2011
Россия выделила средства на строительство пяти атомных субмарин класса «Ясень»
27.10.2011
Погружение с "Булавой"
22.04.2010
Оборонзаказ: цена и качество
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 03:00
  • 249
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 23.07 02:11
  • 3
Конструктор назвал цели российского Су-75
  • 23.07 01:10
  • 1
Камовское будущее. Чего ожидать от нового вертолета Ка-62
  • 23.07 00:44
  • 1
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 22.07 23:36
  • 5
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 23:36
  • 1
На МАКС-2021 Беларусь и Россия обсудили вопросы взаимодействия в военно-технической сфере
  • 22.07 23:35
  • 2
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 22:43
  • 5
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 18:37
  • 8
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 18:00
  • 3
В России анонсировали выход всей линейки беспилотников на мировой рынок
  • 22.07 17:41
  • 2
«Прометей» готовится к службе
  • 22.07 15:26
  • 2
Истребитель Checkmate может в дальнейшем стать двухместным
  • 22.07 15:21
  • 5
Глава Минпромторга Мантуров: легкий истребитель Checkmate будет готов в течение четырех лет
  • 22.07 14:27
  • 1
В Подмосковье спецназ провел тренировку по плану учения "Заслон-2021"
  • 22.07 13:47
  • 0
Алексей Бутримов: чтобы сделать SSJ100 настоящим бизнес-джетом, нужно поработать над качеством его салона