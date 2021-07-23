Модернизированный вертолет Ка-52М "Аллигатор" могут впервые представить на "Армии-2021"

Первый полет опытного образца вертолета состоялся 10 августа 2020 года

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") планирует впервые представить на военно-техническом форуме "Армия-2021" модернизированную версию разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор". Об этом ТАСС сообщил в кулуарах Международного авиасалона МАКС-2021 генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"Ка-52М увидим, может быть, на форуме "Армия-2021", - сказал он, отвечая на вопрос, когда впервые можно будет увидеть модернизированную версию вертолета.

К опытно-конструкторским работам по модернизации вертолета Ка-52 с учетом опыта его боевого применения "Вертолеты России" приступили по поручению министра обороны РФ в 2019 году. По данным разработчиков, ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего ударного вертолета, Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей. Также Ка-52М получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.

Первый полет опытного образца модернизированного вертолета состоялся 10 августа 2020 года. Первые поставки серийных машин должны начаться в 2022 году.

15-й Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021) проходит в Жуковском с 20 по 25 июля.