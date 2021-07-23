Войти
ТАСС

Модернизированный вертолет Ка-52М "Аллигатор" могут впервые представить на "Армии-2021"

124
0
0
Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор»
Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор».
Источник изображения: © РИА Новости, Антон Денисов

Первый полет опытного образца вертолета состоялся 10 августа 2020 года

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") планирует впервые представить на военно-техническом форуме "Армия-2021" модернизированную версию разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор". Об этом ТАСС сообщил в кулуарах Международного авиасалона МАКС-2021 генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"Ка-52М увидим, может быть, на форуме "Армия-2021", - сказал он, отвечая на вопрос, когда впервые можно будет увидеть модернизированную версию вертолета.

К опытно-конструкторским работам по модернизации вертолета Ка-52 с учетом опыта его боевого применения "Вертолеты России" приступили по поручению министра обороны РФ в 2019 году. По данным разработчиков, ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего ударного вертолета, Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей. Также Ка-52М получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.

Первый полет опытного образца модернизированного вертолета состоялся 10 августа 2020 года. Первые поставки серийных машин должны начаться в 2022 году.

15-й Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021) проходит в Жуковском с 20 по 25 июля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
АФАР
МАКС-20XX
Похожие новости
22.12.2020
«Сапсан» испытали стрельбой
20.11.2020
Минобороны РФ получило все заказанные на 2020 год Ка-52
21.09.2020
Россия импортозаместила украинские моторы
21.08.2020
Ростех представит порядка 70 новинок на форуме "Армия-2020"
12.11.2018
Airshow China 2018. Что крупнейший авиасалон мира принес России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 03:00
  • 249
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 23.07 02:11
  • 3
Конструктор назвал цели российского Су-75
  • 23.07 01:10
  • 1
Камовское будущее. Чего ожидать от нового вертолета Ка-62
  • 23.07 00:44
  • 1
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 22.07 23:36
  • 5
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 23:36
  • 1
На МАКС-2021 Беларусь и Россия обсудили вопросы взаимодействия в военно-технической сфере
  • 22.07 23:35
  • 2
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 22:43
  • 5
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 18:37
  • 8
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 18:00
  • 3
В России анонсировали выход всей линейки беспилотников на мировой рынок
  • 22.07 17:41
  • 2
«Прометей» готовится к службе
  • 22.07 15:26
  • 2
Истребитель Checkmate может в дальнейшем стать двухместным
  • 22.07 15:21
  • 5
Глава Минпромторга Мантуров: легкий истребитель Checkmate будет готов в течение четырех лет
  • 22.07 14:27
  • 1
В Подмосковье спецназ провел тренировку по плану учения "Заслон-2021"
  • 22.07 13:47
  • 0
Алексей Бутримов: чтобы сделать SSJ100 настоящим бизнес-джетом, нужно поработать над качеством его салона