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WarSpot

Индия запросила ещё шесть субмарин

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Источник изображения: warspot.ru

Индийский флот продолжает наращивать свои силы. Вчера, 21 июля, портал navaltoday.com сообщил о том, что Минобороны Индии опубликовало запрос о предоставлении предложений (request for proposal, RFP) на новые подлодки.

В рамках предстоящего тендера для ВМС Индии планируется закупить шесть новых дизель-электрических субмарин с воздухонезависимой двигательной установкой. Проект получил название Project-75 (I) и будет продолжением программы Project-75, в рамках которой было заказано шесть подлодок типа Kalvari (Scorpene). Новая закупка оценивается в $5,4 млрд.

Субмарина Kalvari

Источник изображения: navyrecognition.com

Субмарины типа Kalvari строятся компанией Mazagon Dock Shipbuilders в рамках тридцатилетнего плана перевооружения Project-75, принятого в 1999 году. В рамках следующего этапа плана Project 75 (I) подлодки для индийского флота планируется строить в модернизированном варианте — с вертикальными пусковыми установками для ракет Brahmos и воздухонезависимой энергетической установкой.

Минобороны Индии выбрало для постройки перспективных субмарин отечественные верфи Mazagaon Dock Shipbuilders Limited (MDL) и Larsen & Tubro (L&T). Они должны предоставить на суд ВМС Индии свои проекты, которые будут реализовывать с одним из ранее отобранных иностранных подрядчиков: французской Naval Group, германской TKMS, российским «Ростехом», южнокорейской Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), а также испанской Navantia.

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Страны
Германия
Индия
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Южная Корея
Продукция
Kalvari
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