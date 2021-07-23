KMW предлагает ББМ "Боксер" СВ Бразилии

ЦАМТО, 22 июля. Компания KMW do Brasil Sistemas de Defesa от имени совместного предприятия ARTEC (сформировано Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann) представило командованию СВ Бразилии предложение по поставке ББМ "Боксер" с колесной формулой 8x8, вооруженных 105-мм башнями John Cockerill 3105 (серия 3000).

Как сообщает Infodefensa.com, предложение сделано в рамках планируемой закупки для СВ Бразилии от 93 до 226 новых бронированных разведывательных машин (VBC Cav-MSR 8х8).

Создав в 2010 году предприятие в н.п. Санта Мария (шт.Рио-Гранди ду Сул), подразделение KMW do Brasil Sistemas de Defesa получило конкурентное преимущество перед другими претендентами. Кроме того, по оценке разработчиков, проверенный проект и модульный дизайн, позволяющий поставлять "Боксер" в нескольких версиях, делают машину привлекательным вариантом для СВ Бразилии.

Кормовой модуль ББМ "Боксер" можно заменить за 50 минут, установив новый, включая предназначенные для перевозки войск, медицинской эвакуации, обучения водителей или 30-мм башню.

В настоящее время предприятие выполняет контракты на техническое обслуживание ОБТ "Леопард-1A5", самоходных 35-мм ЗАУ "Гепард-1A2" и соответствующих тренажеров для СВ Бразилии. Как отмечается, в случае участие в проекте VBC Cav 8х8, производство в Санта-Мария будет расширено. Если тендер будет выигран, KMW do Brasil намерено вложить средства в организацию сборки бронетехники на базе предприятия, создав новые рабочие места.

Разработанная бельгийской компанией John Cockerill Defense двухместная башня Cockerill 3105 (C3105) выполнена из сварной алюминиевой брони, оснащена стабилизированной 105-мм нарезной пушкой высокого давления с автоматом заряжания на 12-16 выстрелов и спаренным 7,62-мм пулеметом. Приводы наведения башни и пушки электрические, диапазон углов наведения пушки по углу места – от -10 до +42 град. Орудие позволяет вести огонь стандартными 105-мм танковыми боеприпасами НАТО и выполнять пуск противотанковых ракет (дальность стрельбы до 5 км).

Башня оснащена стабилизированными дневными/ночными прицелами для командира и наводчика, позволяющими вести стрельбу по целям в режиме "хантер-киллер" в любое время суток как на месте, так и в движении.

Защита башни соответствует требованиям Stanag-4569 Level.5, возможна установка ПУ дымовых гранат, системы обнаружения местоположения источника стрельбы и т.д.