Войти
РИА Новости

Пресс-секретарь президента Песков: учения по отключению Рунета от глобальной сети актуальны

148
0
0
Рабочее место
Рабочее место.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал учения по отключению рунета от глобальной сети, отметив их актуальность в связи с набирающей обороты киберпреступностью.

Он отметил, что о результатах учений следует спрашивать у тех, кто их проводил, Роскомнадзор, Минсвязи, в первую очередь.

"Нам известно, да, об этих учениях, они актуальны. Мы с вами видим, что мы с вами живем в век, когда киберпреступность набирает обороты, и по-прежнему существует дефицит активного международного взаимодействия в борьбе с киберпреступностью", - сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что человечество живет в век, когда многие страны являются апологетами санкционной политики, инструментарий этой политики непредсказуем, поэтому "нужно быть готовым ко всему, рассчитывая, естественно, на взаимодействие и сотрудничество в первую очередь".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Военные учения
Похожие новости
08.06.2020
Пик военной активности НАТО пришелся на День Победы
23.01.2019
США задействовали в качестве мишеней российские средства ПВО
11.07.2018
Военные новости: "Тихоокеанский рубеж" (RIMPAC-2018). Особенности этого года
18.09.2017
Путин посетит учения "Запад-2017" 18 сентября
05.02.2015
Новые автоматы «Калашников» и «Дегтярев» запустят в серию до 1 марта
10.07.2009
На выставке вооружений состоялась демонстрация военной техники в действии (свердловская обл.)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 03:00
  • 249
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 23.07 02:11
  • 3
Конструктор назвал цели российского Су-75
  • 23.07 01:10
  • 1
Камовское будущее. Чего ожидать от нового вертолета Ка-62
  • 23.07 00:44
  • 1
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 22.07 23:36
  • 5
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 23:36
  • 1
На МАКС-2021 Беларусь и Россия обсудили вопросы взаимодействия в военно-технической сфере
  • 22.07 23:35
  • 2
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 22:43
  • 5
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 18:37
  • 8
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 18:00
  • 3
В России анонсировали выход всей линейки беспилотников на мировой рынок
  • 22.07 17:41
  • 2
«Прометей» готовится к службе
  • 22.07 15:26
  • 2
Истребитель Checkmate может в дальнейшем стать двухместным
  • 22.07 15:21
  • 5
Глава Минпромторга Мантуров: легкий истребитель Checkmate будет готов в течение четырех лет
  • 22.07 14:27
  • 1
В Подмосковье спецназ провел тренировку по плану учения "Заслон-2021"
  • 22.07 13:47
  • 0
Алексей Бутримов: чтобы сделать SSJ100 настоящим бизнес-джетом, нужно поработать над качеством его салона