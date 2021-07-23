Пресс-секретарь президента Песков: учения по отключению Рунета от глобальной сети актуальны

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал учения по отключению рунета от глобальной сети, отметив их актуальность в связи с набирающей обороты киберпреступностью.

Он отметил, что о результатах учений следует спрашивать у тех, кто их проводил, Роскомнадзор, Минсвязи, в первую очередь.

"Нам известно, да, об этих учениях, они актуальны. Мы с вами видим, что мы с вами живем в век, когда киберпреступность набирает обороты, и по-прежнему существует дефицит активного международного взаимодействия в борьбе с киберпреступностью", - сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что человечество живет в век, когда многие страны являются апологетами санкционной политики, инструментарий этой политики непредсказуем, поэтому "нужно быть готовым ко всему, рассчитывая, естественно, на взаимодействие и сотрудничество в первую очередь".