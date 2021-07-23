Войти
ТАСС

Генеральная репетиция Главного военно-морского парада прошла в Петербурге и Кронштадте

130
0
0
Фрегат ВМС Пакистана "Зульфикар"
Фрегат ВМС Пакистана "Зульфикар".
Источник изображения: © Александр Демьянчук/ТАСС

В ней приняли участие более 50 боевых кораблей, подводных лодок, судов, около 50 летательных аппаратов морской авиации ВМФ, свыше 4 тыс. военнослужащих

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Генеральная репетиция 5-го Главного военно-морского парада прошла в четверг в акваториях Невы (Санкт-Петербург), Финском заливе и Кронштадте, передает корреспондент ТАСС.

По информации Министерства обороны РФ, в репетиции приняли участие более 50 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов, около 50 летательных аппаратов морской авиации ВМФ, свыше 4 тыс. военнослужащих.

Среди кораблей и подводных лодок, принимавших участии в репетиции на Неве, Финском заливе и Кронштадте, - ракетный крейсер "Маршал Устинов" большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир", атомные подводные ракетные крейсера "Вепрь" и "Орел", фрегат "Адмирал Касатонов", большие десантные корабли "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк", корветы "Гремящий", "Стойкий" и другие.

Как отметили в Минобороны, отличительными сторонами репетиции являются высокая процентная составляющая кораблей и подводных лодок нового поколения, способных решать задачи в дальней океанской зоне, участие сразу семи атомных и неатомных подводных лодок, участие боевых кораблей ВМС Индии, Пакистана, Ирана, участие в параде копии парусного линейного корабля петровской эпохи "Полтава" и парусных судов Санкт-Петербургского яхт-клуба.

"Справились [с репетицией] очень хорошо. Сегодня очень тяжелые погодные условия - ветер, низкая облачность. Все справились, но по мерам безопасности мы тренировку, которая должна была пройти в Кронштадте, мы провели в Финском заливе, то есть не заводя корабли на узкий фарватер. Это нормально, мы сделали все в полном объеме", - рассказал журналистам заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов.

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в День ВМФ, который в этом году приходится на 25 июля. В нем примут участие свыше 50 кораблей, в том числе из Индии, Ирана и Пакистана, и более 4 тыс. военнослужащих. Парады в честь праздника пройдут также в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском Тартусе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Иран
Пакистан
Россия
Сирия
Финляндия
Продукция
Гремящий
Князь Владимир
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1164 Атлант
11711
20380 Корвет-1
22350
955 Борей
БДК 775
пр. 1155
Похожие новости
22.07.2021
Сайт Минобороны открыл раздел, посвященный Главному военно-морскому параду
22.07.2021
Минобороны открыло на сайте раздел о Главном военно-морском параде
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 03:00
  • 249
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 23.07 02:11
  • 3
Конструктор назвал цели российского Су-75
  • 23.07 01:10
  • 1
Камовское будущее. Чего ожидать от нового вертолета Ка-62
  • 23.07 00:44
  • 1
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 22.07 23:36
  • 5
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 23:36
  • 1
На МАКС-2021 Беларусь и Россия обсудили вопросы взаимодействия в военно-технической сфере
  • 22.07 23:35
  • 2
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 22:43
  • 5
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 18:37
  • 8
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 18:00
  • 3
В России анонсировали выход всей линейки беспилотников на мировой рынок
  • 22.07 17:41
  • 2
«Прометей» готовится к службе
  • 22.07 15:26
  • 2
Истребитель Checkmate может в дальнейшем стать двухместным
  • 22.07 15:21
  • 5
Глава Минпромторга Мантуров: легкий истребитель Checkmate будет готов в течение четырех лет
  • 22.07 14:27
  • 1
В Подмосковье спецназ провел тренировку по плану учения "Заслон-2021"
  • 22.07 13:47
  • 0
Алексей Бутримов: чтобы сделать SSJ100 настоящим бизнес-джетом, нужно поработать над качеством его салона