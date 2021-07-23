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WarSpot

Греки получили первый истребитель Rafale

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Франция активно поставляет свои истребители на экспорт. Вчера, 21 июля, первый из восемнадцати заказанных самолётов Rafale был передан ВВС Греции. Кроме того, три французских истребителя доставлены в Индию.

Торжественная церемония передачи прошла в Истре на юге Франции. Присутствовавший на мероприятии министр обороны Греции Николаос Панагиотопулос назвал 21 июля «знаменательным днём ​​для ВВС Греции». Также вчера три истребителя Rafale прибыли в Индию — таким образом, эта страна получила уже 24 самолёта из 36 заказанных.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступает во время международных военных учений Iniochos на фоне французского истребителя Rafale

Источник изображения: military.com

Греция подписала контракт с Францией в январе текущего года. Согласно договорённостям, ВВС Греции будут поставлены 18 истребителей — 12 из наличия ВВС Франции и ещё 6 новой постройки. Заявленная стоимость сделки составляет $2,8 млрд.

Покупка новых истребителей в ускоренном режиме происходит на фоне напряжения между Турцией и Грецией из-за территориальных споров. Ранее Греция запросила у США срочную закупку истребителей F-35.

Rafale — многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation в 80-е годы. Первый полёт истребителя состоялся в 1986 году, в 2004 году он поступил на вооружение ВМС, а двумя годами позже — ВВС Франции. Кроме того, Rafale вскоре поступит на вооружение ВВС Египта и Индии. В прошлом году Минобороны Франции официально одобрило программу разработки истребителя Rafale модификации F4.

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