Греки получили первый истребитель Rafale

Франция активно поставляет свои истребители на экспорт. Вчера, 21 июля, первый из восемнадцати заказанных самолётов Rafale был передан ВВС Греции. Кроме того, три французских истребителя доставлены в Индию.

Торжественная церемония передачи прошла в Истре на юге Франции. Присутствовавший на мероприятии министр обороны Греции Николаос Панагиотопулос назвал 21 июля «знаменательным днём ​​для ВВС Греции». Также вчера три истребителя Rafale прибыли в Индию — таким образом, эта страна получила уже 24 самолёта из 36 заказанных.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступает во время международных военных учений Iniochos на фоне французского истребителя Rafale Источник изображения: military.com

Греция подписала контракт с Францией в январе текущего года. Согласно договорённостям, ВВС Греции будут поставлены 18 истребителей — 12 из наличия ВВС Франции и ещё 6 новой постройки. Заявленная стоимость сделки составляет $2,8 млрд.

Покупка новых истребителей в ускоренном режиме происходит на фоне напряжения между Турцией и Грецией из-за территориальных споров. Ранее Греция запросила у США срочную закупку истребителей F-35.

Rafale — многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation в 80-е годы. Первый полёт истребителя состоялся в 1986 году, в 2004 году он поступил на вооружение ВМС, а двумя годами позже — ВВС Франции. Кроме того, Rafale вскоре поступит на вооружение ВВС Египта и Индии. В прошлом году Минобороны Франции официально одобрило программу разработки истребителя Rafale модификации F4.