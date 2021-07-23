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ЦАМТО

ПАО "ОАК" и холдинг "Швабе" подписали соглашение о совместной работе над программой ЛТС Checkmate

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

ЦАМТО, 22 июля. ПАО "ОАК" и холдинг "Швабе", входящие в Госкорпорацию Ростех, заключили соглашение на разработку и поставку круглосуточной оптико-электронной прицельной системы КОЭПС-75 для легкого тактического самолета (ЛТС) Checkmate.

Соглашение подписали генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь и глава холдинга "Швабе" Алексей Патрикеев в рамках деловой программы МАКС-2021.

КОЭПС-75 разработана Уральским оптико-механическим заводом им. Э.С.Яламова (УОМЗ) холдинга "Швабе". В соответствии с требованиями заказчиков, КОЭПС-75 в базовом варианте может быть дополнена станциями посадки и обороны.

"Ключевыми факторами успешного выполнения задачи по оснащению нового российского истребителя оптико-электронным оборудованием являются качество, экономика и сроки выполнения работ. Холдинг "Швабе" обладает всеми необходимыми компетенциями для решения поставленных перед нами задач. Мы благодарим коллег из ОАК за доверие и за то, что в качестве исполнителей они выбрали именно нас", – отметил член Бюро Союза машиностроителей России Алексей Патрикеев.

"ЛТС Checkmate – передовой авиационный комплекс, который предполагает максимальные возможности по адаптации под потребности заказчика, минимальные эксплуатационные издержки, универсальность. Будем совершенствовать характеристики самолета, используя потенциал и наработки "Швабе" и других кооперантов, проектировать и создавать блоки нового самолета в сжатые сроки и под заданную стоимость продукта", – сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Россия
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Швабе ОАО
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Слюсарь Юрий
Проекты
МАКС-20XX
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