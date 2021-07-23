KAI поставит ВВС Индонезии дополнительные УТС T-50i

ЦАМТО, 22 июля. Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries Co. (KAI) 20 июля объявила о подписании контракта на поставку дополнительных учебно-тренировочных самолетов Т-50 для Военно-воздушных сил Индонезии.

Как сообщает агентство Yonhap, стоимость продажи составила 240 млн. долл. Согласно условиям контракта, KAI поставит ВВС Индонезии шесть УТС усовершенствованной подготовки Т-50 в период с декабря 2021 года по октябрь 2024 года. Контракт также включает обслуживание самолетов.

Соглашение вступит в силу после получения компанией предоплаты. По данным Janes, первоначальный платеж планируется осуществить за счет средств оборонного бюджета Индонезии на 2022 год. Предполагается, что он будет направлен KAI к концу 2021 года. Оставшаяся сумма должна быть профинансирована за счет кредита иностранного банка. В настоящее время Министерство обороны Индонезии ведет поиск иностранных кредиторов. Разрешение на получение иностранного кредита ранее было одобрено Министерством финансов страны после консультаций с Министерством обороны Индонезии и Министерством планирования национального развития Индонезии (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional: BAPPENAS).

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индонезии заключило с KAI контракт стоимостью около 400 млн. долл. на поставку первой партии из 16 новых реактивных УТС T-50i в мае 2011 года. Первая пара самолетов прибыла в Республику Корея 11 сентября 2013 года, последняя – 25 января 2014 года. УТС вошли в состав размещенной на авиабазе "Исвахьюди" 15-й эскадрильи "Тайфун".

Контракт с Индонезией стал первой экспортной продажей южнокорейского самолета. Новые самолеты заменили устаревшие УТС/УБС "Хок" Mk.53.

На текущий момент KAI экспортировала в общей сложности 154 учебно-тренировочных самолета общей стоимостью 3,1 млрд. долл. – 70 УТС усовершенствованной подготовки Т-50 на сумму 2,6 млрд. долл. и 84 УТС основной подготовки КТ-1 на сумму 700 млн. долл. Заказчиками компании стали Индонезия, Ирак, Таиланд, Турция, Перу и Филиппины.