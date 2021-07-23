Войти
ЦАМТО

KAI поставит ВВС Индонезии дополнительные УТС T-50i

123
0
0
T-50i
УТС Т-50i, предназначенный для поставки ВВС Индонезии. Источник: Korea aero.

ЦАМТО, 22 июля. Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries Co. (KAI) 20 июля объявила о подписании контракта на поставку дополнительных учебно-тренировочных самолетов Т-50 для Военно-воздушных сил Индонезии.

Как сообщает агентство Yonhap, стоимость продажи составила 240 млн. долл. Согласно условиям контракта, KAI поставит ВВС Индонезии шесть УТС усовершенствованной подготовки Т-50 в период с декабря 2021 года по октябрь 2024 года. Контракт также включает обслуживание самолетов.

Соглашение вступит в силу после получения компанией предоплаты. По данным Janes, первоначальный платеж планируется осуществить за счет средств оборонного бюджета Индонезии на 2022 год. Предполагается, что он будет направлен KAI к концу 2021 года. Оставшаяся сумма должна быть профинансирована за счет кредита иностранного банка. В настоящее время Министерство обороны Индонезии ведет поиск иностранных кредиторов. Разрешение на получение иностранного кредита ранее было одобрено Министерством финансов страны после консультаций с Министерством обороны Индонезии и Министерством планирования национального развития Индонезии (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional: BAPPENAS).

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индонезии заключило с KAI контракт стоимостью около 400 млн. долл. на поставку первой партии из 16 новых реактивных УТС T-50i в мае 2011 года. Первая пара самолетов прибыла в Республику Корея 11 сентября 2013 года, последняя – 25 января 2014 года. УТС вошли в состав размещенной на авиабазе "Исвахьюди" 15-й эскадрильи "Тайфун".

Контракт с Индонезией стал первой экспортной продажей южнокорейского самолета. Новые самолеты заменили устаревшие УТС/УБС "Хок" Mk.53.

На текущий момент KAI экспортировала в общей сложности 154 учебно-тренировочных самолета общей стоимостью 3,1 млрд. долл. – 70 УТС усовершенствованной подготовки Т-50 на сумму 2,6 млрд. долл. и 84 УТС основной подготовки КТ-1 на сумму 700 млн. долл. Заказчиками компании стали Индонезия, Ирак, Таиланд, Турция, Перу и Филиппины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Индонезия
Ирак
Перу
Таиланд
Турция
Филиппины
Южная Корея
Продукция
ПАК ФА
Компании
KAI
НИИ Стали
Похожие новости
02.09.2020
«Оборонка» обороне
29.08.2017
Первый самолет Т-50ТН для Таиланда
22.02.2017
Т-50А продолжает борьбу в Т-Х
01.12.2015
Компания KAI поставила первую партию самолетов FA-50 ВВС Филиппин
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 03:00
  • 249
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 23.07 02:11
  • 3
Конструктор назвал цели российского Су-75
  • 23.07 01:10
  • 1
Камовское будущее. Чего ожидать от нового вертолета Ка-62
  • 23.07 00:44
  • 1
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 22.07 23:36
  • 5
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 23:36
  • 1
На МАКС-2021 Беларусь и Россия обсудили вопросы взаимодействия в военно-технической сфере
  • 22.07 23:35
  • 2
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 22:43
  • 5
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 18:37
  • 8
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 18:00
  • 3
В России анонсировали выход всей линейки беспилотников на мировой рынок
  • 22.07 17:41
  • 2
«Прометей» готовится к службе
  • 22.07 15:26
  • 2
Истребитель Checkmate может в дальнейшем стать двухместным
  • 22.07 15:21
  • 5
Глава Минпромторга Мантуров: легкий истребитель Checkmate будет готов в течение четырех лет
  • 22.07 14:27
  • 1
В Подмосковье спецназ провел тренировку по плану учения "Заслон-2021"
  • 22.07 13:47
  • 0
Алексей Бутримов: чтобы сделать SSJ100 настоящим бизнес-джетом, нужно поработать над качеством его салона