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Российская газета

Россия отправила в Беларусь военных на учения "Запад-2021"

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Учения вооруженных сил России и Беларуси
Учения вооруженных сил России и Беларуси.
Источник изображения: rg.ru

22 июля в Беларусь прибыли первые воинские эшелоны с российскими военными и техникой. Эта переброска осуществляется в рамках подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил двух союзных стран "Запад-2021", сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РБ.

Крупнейшие в нынешнем году маневры пройдут на полигонах России и Беларуси с 10 по 16 сентября. Известно, что главная задача военных - отработать применение группировок войск и сил в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. В основу замысла "Запада-2021" положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на этих учениях массово применят военную авиацию. А предшествовать им будет целая серия подготовительных учений, которые сопровождают любые крупные маневры такого плана.

Несложно предположить, что столь раннее начало переброски наших частей и военной техники в Беларусь объясняется масштабом предстоящих учебных баталий. В них задействуют большое количество личного состава и штатного вооружения. Такого рода передислокация требует не только времени, но и особой подготовки людей и техники к решению поставленных задач.

Военнослужащих надо доставить и разместить на чужих полигонах, а технику соответствующим образом обслужить. Поэтому в места крупных учений передовые подразделения воинских формирований, как правило, отправляют заранее. Во всяком случае, когда речь идет о переброске войск железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.


Юрий Гаврилов

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