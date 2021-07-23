Первый советский атомоход К-3 готовится стать экспонатом музея в Кронштадте

По данным источника в оборонно-промышленном комплексе, атомоход полностью подготовили к выполнению задач в качестве военно-морского музея

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Головная атомная подводная лодка проекта 627 К-3 "Ленинский комсомол" готовится к переходу из Снежнегорска Мурманской области в Кронштадт, где станет экспонатом музея военно-морской славы. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Первая советская атомная подлодка К-3 "Ленинский комсомол" завершает музеефикацию и готовится в ближайшее время отправиться в переход из Снежнегорска в Кронштадт. Там легендарному кораблю предстоит стать ключевым экспонатом в Острове фортов - музее военно-морской славы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, атомоход полностью подготовлен к выполнению задач в качестве военно-морского музея. Сейчас отрабатываются детали межфлотского перехода. Он напомнил, что разработкой документации по переоборудованию атомной подлодки в музейный экспонат занимался СПМБ "Малахит", где разрабатывался проект 627.

К-3 "Ленинский комсомол" - первая советская и третья в мире атомная подводная лодка, головной корабль проекта 627 "Кит".