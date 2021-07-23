«Рособоронэкспорт» подписал на МАКС-2021 контракты более чем на €1 млрд

«Рособоронэкспорт» в рамках авиасалона МАКС-2021 заключил контрактов на сумму свыше €1 млрд. Об этом 22 июля сообщил глава компании Александр Михеев.

«Рособоронэкспорт» максимально использовал потенциал МАКС-2021, подписав на полях салона 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более €1 млрд»,— рассказал он журналистам.

По его словам, иностранные заказчики приобретают у РФ самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В-5, РЛС «Противник-ГЕ», ПЗРК «Верба». Кроме того, подписаны контракты на поставку современных авиационных средств поражения, ряда образцов бронетанковой и автомобильной техники.

Кроме того, Михеев рассказал, что в рамках переговоров на полях салона «Рособоронэкспорт» обсудил с заказчиками из Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и СНГ вопросы индустриального партнерства в области совместного и лицензионного производства российских боевых самолетов и вертолетов.

Ранее, 21 июля, Михеев сообщил, что около 15 стран желают приобрести российский разведывательно-ударный беспилотник «Орион-Э». По его словам, в настоящее время «Рособоронэкспорт» прорабатывает заявки более чем от 20 стран на «Орлан-10Е» и около 15 заявок на разведывательно-ударный «Орион-Э».

Кроме того, директор Федеральный службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что начались предварительные переговоры о поставке зарубежным заказчикам истребителя Су-57. Он отметил, что высокотехнологичный истребитель такого класса не может быть дешевым, поэтому переговоры ведутся с кредитоспособными странами.

19 июля член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов рассказал, что иностранные авиакомпании проявляют интерес к российскому среднемагистральному самолету МС-21. Он также заметил, что действующие твердые контракты предусматривают поставку 175 самолетов МС-21 для отечественных компаний.

20 июля в подмосковном Жуковском открылся Международный авиакосмический салон МАКС-2021. В ходе президентского показа в первый день зрители увидели полеты вертолетов Ка-226 и Ми-171, истребителей Су-57 и МиГ-35 и опытного пассажирского самолета МС-21-310.