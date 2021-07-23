На учения у границы с Афганистаном направят штурмовики Су-25СМ

Штурмовики Су-25СМ объединенной российской военной базы в Киргизии будут привлечены к совместному учению РФ и Узбекистана, которое состоится в начале августа у границы с Афганистаном. Об этом в четверг, 22 июля, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).

«Всего будет задействовано звено штурмовиков Су-25СМ. Практические действия учения пройдут на полигоне «Термез» в районе, граничащем с Афганистаном»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учения российские штурмовики обеспечат поддержку с воздуха совместной группировке войск, отрабатывающей учебно-боевые задачи по обеспечению территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона.

Кроме того, экипажи Су-25СМ выполнят задачи по поиску и уничтожению замаскированных баз условного противника и отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов.

В ведомстве также добавили, что основу российского контингента составят военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения ЦВО.

Ранее в этот день в ЦВО сообщили, что в предстоящем учении военнослужащих РФ, Узбекистана и Таджикистана будут задействованы модернизированные боевые машины пехоты (БМП-2М).

20 июля стало известно, что около 1,5 тыс. военных из России и Узбекистана проведут учения около границы с Афганистаном. Отмечалось, что маневры будут проходить с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан.

К концу лета запланирован ряд военных учений на границе с Афганистаном. Военные из РФ и республик Средней Азии отработают действия по ликвидации бандформирований. Также запланировано участие авиакрыла баз РФ в Киргизии и Таджикистане.

В настоящее время в Афганистане наблюдается обострение ситуации на фоне вывода американцами военного контингента из страны. Члены движения «Талибан» (запрещено в РФ) смогли захватить несколько населенных пунктов, в том числе на границе с Таджикистаном.