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В США признали вред российского Су-75 американскому F-35

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

У российского легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, «есть только одна проблема — он на самом деле не летает», пишет американский журнал Popular Mechanics.

В публикации утверждается, что заявленные стоимость самолета и срок его готовности «кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой». Согласно изданию, показанное в России изделие скорее является полномасштабным макетом истребителя, чем опытным образцом.

Тем не менее в Popular Mechanics признают, что в случае, если заявленные Россией планы выполнятся, «это может навредить продажам F-35 на внешнем рынке».

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21). Согласно главе госкорпорации Сергею Чемезову, однодвигательный тактический истребитель, модель которого была представлена на МАКС-2021, будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Checkmate
F-35
Компании
ОАК
Ростех
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
МАКС-20XX
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