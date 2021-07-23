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Известия.ru

В «Рособоронэкспорте» отметили заинтересованность Запада в самолетах и средствах ПВО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил в четверг, 22 июля, что зарубежные партнеры хотят купить в России прежде всего истребители марок «Су» и «МиГ», самолеты Ил-76 и Ил-78, вертолеты Миля и Камова, а также «Панцири».

Он напомнил, что в Жуковском «Рособоронэкспорт» провел презентации основных продвигаемых образцов самолетов, вертолетов, средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для более 30 делегаций из 20 стран.

«В ходе переговоров на МАКС-2021 иностранные партнеры компании проявили заинтересованность в приобретении истребителей МиГ-35Д и Су-30СМЭ, военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А(Э), самолетов-заправщиков Ил-78МК-90А, боевых вертолетов Ми-28НЭ, Ка-52, военно-транспортных Ми-171Ш и многоцелевых Ка-226Т, а также средств ПВО, в том числе ЗРПК «Панцирь-С1», — сказал Михеев журналистам, подводя итоги первых дней работы авиакосмического салона МАКС-2021.

Вместе с тем он рассказал, что в рамках переговоров на полях МАКС-2021 ведомство обсудило с заказчиками из Азиатско-Тихоокеанского региона, с Ближнего Востока, из Африки и СНГ вопросы индустриального партнерства в области совместного и лицензионного производства российских боевых самолетов и вертолетов, а также модернизацию ранее поставленной авиационной техники.

Кроме того, Михеев подчеркнул, что большинство контрактов «Рособорнэкспорта» в настоящий момент заключается в рублях или национальных валютах стран-партнеров. Он уточнил, что доля долларов «в наших контрактах уверенно стремится к нулю».

«Кроме того, мы активно используем офсетные механизмы и инструменты встречной торговли», — сказал глава ведомства «РИА Новости».

Накануне глава «Рособоронэкспорта» отметил что около 15 стран желают приобрести российский разведывательно-ударный беспилотник «Орион-Э». При этом он рассказал, что на «Орлан-10Е» уже есть подписанные контракты и часть из них уже выполнена.

«Орион-Э» предназначен для ведения воздушной разведки в светлое и темное время суток, в простых и сложных метеоусловиях, а также определения координат объектов и передачи соответствующих данных. Он оснащен универсальным комплексом авиационных средств поражения, которые позволяют с высокой эффективностью уничтожать как стационарные, так и движущиеся наземные цели, бронетехнику, транспорт и живую силу противника.


20 июля в подмосковном Жуковском открылся Международный авиакосмический салон МАКС-2021. В ходе президентского показа в первый день зрители могли увидеть полеты вертолетов Ка-226 и Ми-171, истребителей Су-57 и МиГ-35 и опытного пассажирского самолета МС-21-310.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
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