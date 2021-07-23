"Росэлектроника" представила на МАКС-2021 новое поколение СВЧ усилителей для космоса

ЦАМТО, 22 июля. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех совместно с АО "Российские космические системы" впервые представили новое поколение высокоэффективных СВЧ усилителей космического применения на МАКС-2021.

Изделия предназначены для использования в составе новейших связных и телекоммуникационных спутников со сроком эксплуатации 15 и более лет.

Новые устройства разработаны НПП "Алмаз" (входит в "Росэлектронику") по заказу РКС. Представленные на МАКС-2021 лампы бегущей волны Х, Ku и K-диапазонов имеют улучшенные массогабаритные характеристики и КПД, а также отличаются долговечностью – срок их службы составляет более 150 тыс. часов (17,5 лет).

"Разработанные ЛБВ соответствуют самым высоким техническим требованиям и могут успешно конкурировать на международном рынке СВЧ усилителей бортового применения. Использование новых изделий позволит полностью отказаться от импорта при комплектации отечественных космических аппаратов", – заявил генеральный директор НПП "Алмаз" Михаил Апин.

НПП "Алмаз" является разработчиком 36 типов ламп бегущей волны для космических аппаратов. На сегодняшний день предприятием изготовлено и поставлено более 1500 изделий, суммарная наработка в космосе которых составляет более 36 млн. часов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".