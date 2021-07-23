Dassault Aviation передала ВВС Греции первый истребитель "Рафаль"

ЦАМТО, 22 июля. Французская компания Dassault Aviation объявила о состоявшейся 21 июля в Центре летных испытаний на авиабазе "Истр" церемонии передачи первого многоцелевого истребителя "Рафаль" командованию ВВС Греции.

В мероприятии приняли участие министр национальной обороны Греции Николаос Панагиотопулос и руководитель и главный исполнительный директор Dassault Aviation Эрик Трапье.

Передача первого самолета состоялась через шесть месяцев после подписания с контракта на поставку ВВС Греции 18 истребителей. Переданный "Рафаль", а также следующие пять самолетов из состава ВКС Франции будут использоваться для обучения пилотов и технических специалистов ВВС Греции во Франции перед отправкой на базу ВВС "Танагра".

Первая группа пилотов ВВС Греции, которые проходили подготовку в течение нескольких месяцев в составе Воздушно-космических сил Франции, и 50 технических специалистов продолжат обучение в учебном центре Dassault Aviation Conversion Training Center (CTC) в Мериньяке (Франция).

Как заявлено, поставка истребителей "Рафаль" демонстрирует успех сотрудничества Dassault Aviation с ВВС Греции на протяжении последних 45 лет. Новый истребитель будет принят на вооружение после приобретенных в 1974 году "Мираж" F1, в 1985 году "Мираж-2000" и в 2000 году "Мираж-2000-5".

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2021 года Греция и Франция заключили контракт на поставку греческим ВВС 18 многофункциональных истребителей "Рафаль" компании Dassault Aviation, стоимость которых составила около 1,92 млрд. евро (2,35 млрд. долл.). Еще 400 млн. евро предназначены для закупки ракет "Метеор" класса "воздух-воздух" и модернизации состоящих на вооружении ВВС Греции ракет, включая УР "Мика" класса "воздух-воздух", КР "Скальп" и противокорабельных ракет "Экзосет", для применения с борта "Рафаль".

Для снижения затрат ВВС Греции заказали 6 новых истребителей и 12 самолетов из состава французских ВКС (10 одноместных и два двухместных). Планируется, что первые 6 самолетов из состава ВКС Франции будут переданы с темпом по одному в месяц, начиная с июля 2021 года (через 6 месяцев после подписания контракта), 6 новых самолетов – к 20-му месяцу после заключения контракта, оставшиеся 6 самолетов из состава ВКС Франции – к 26-му месяцу (в начале 2023 года).

В апреле этого года появилась информация о намерении МО Греции закупить дополнительную партию истребителей "Рафаль" и увеличить численность формируемой в составе ВВС Греции эскадрильи до 24 ед. Исходя из стоимости покупки первой партии самолетов, предполагается, что приобретение 6 дополнительных истребителей обойдется в 800 млн. евро.