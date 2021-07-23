В "Рособоронэкспорте" подвели итоги первых дней работы МАКС-2021

ЦАМТО, 22 июля. Зарубежные партнеры высказали заинтересованность в закупке в России, прежде всего, истребителей "Су" и "МиГ", самолетов Ил-76 и Ил-78, вертолетов Миля и Камова, а также ЗРПК "Панцирь".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, подводя итоги первых дней работы авиакосмического салона МАКС-2021.

Ранее А.Михеев сообщил, что "Рособоронэкспорт" в этом году заключил контракты на 5 млрд. долл., 80% которых приходится на авиацию и средства ПВО.

"В Жуковском "Рособоронэкспорт" провел презентации основных продвигаемых образцов самолетов, вертолетов, средств ПВО и РЭБ для более чем 30 делегаций из 20 стран. В ходе переговоров на МАКС-2021 иностранные партнеры проявили заинтересованность в приобретении истребителей МиГ-35Д и Су-30СМЭ, военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А(Э), самолетов-заправщиков Ил-78МК-90А, боевых вертолетов Ми-28НЭ, Ка-52, военно-транспортных Ми-171Ш и многоцелевых Ка-226Т, а также средств ПВО, в том числе ЗРПК "Панцирь-С1", – сказал А.Михеев.

Кроме того, отметил он, в рамках переговоров на полях авиасалона "Рособоронэкспорт" обсудил с заказчиками из Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и СНГ вопросы индустриального партнерства в области совместного и лицензионного производства российских боевых самолетов и вертолетов, а также модернизацию ранее поставленной авиационной техники, сообщает агентство.