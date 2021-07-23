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РИА Новости

Замглавы МИД Руденко: северные провинции Афганистана превращаются в новую горячую точку

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Контрольно-пропускной пункт в Кабуле
Контрольно-пропускной пункт в Кабуле.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Закерия

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Северные провинции Афганистана стремительно превращаются в новую горячую точку, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Талибами практически полностью контролируется граница с Таджикистаном. Укрепляют свои позиции многочисленные международные террористические организации, в частности ИГ* и отделения "Аль-Каиды"*", — сказал он в интервью РИА Новости.

Также в регион стягиваются террористы из зон боевых действий на Ближнем Востоке и Севере Африки.

"В активной фазе находится процесс вербовки в ряды таких организаций выходцев из стран Центральной Азии. Рекордных высот достигло наркопроизводство", — описал ситуацию Руденко.

Происходящее несет прямую угрозу для Центральной Азии, считает дипломат.

"Разделяем соответствующие опасения наших соседей. <...> Важность поддержания совместной скоординированной работы в целях минимизации негативного влияния указанных рисков на безопасность наших стран была, в частности, отмечена в ходе четвертой встречи глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии в Ташкенте 16 июля и в принятом по ее итогам совместном заявлении", — рассказал он.

Многое из описанного Руденко связывает с поспешным выводом из станы американского контингента.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность усиливается на фоне ухода из страны войск США.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Таджикистан
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