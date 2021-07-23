Самолеты Ил-76 доставят БМП-2М на российскую военную базу в Таджикистан для участия в учениях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Самолеты Ил-76 начали доставку БМП-2М на военную базу РФ в Таджикистан для участия в совместных учениях воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана, сообщает в четверг Центральный военный округ (ЦВО).

"Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации прибыли из России на аэродром Гиссар для доставки модернизированных боевых машин пехоты (БМП-2М) в 201-ю российскую военную базу, дислоцированную в Таджикистане", - говорится в сообщении.

Партия из 17-ти модернизированных боевых машин поступит на вооружение мотострелковых подразделений до конца июля взамен более ранних модификаций.

БМП-2М имеют автоматическую систему управления огня, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время. Также БМП-2М оснащена приборами панорамного прицеливания и наблюдения, которые имеют функционал ночного видения. Установлена новая радиостанция Р-168 "Акведук", способная устойчиво работать в условиях радиоэлектронного воздействия со стороны противника. БМП-2М предназначена для транспортировки военнослужащих к переднему краю, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности.

Модернизированные машины пехоты примут участие в совместном учении воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана в период с 5 по 10 августа на полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области Республики Таджикистан, уточняет ЦВО.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

* Запрещенная в России террористическая организация.