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ТАСС

Вертолет Ка-62 в будущем может получить военную модификацию

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Вертолет Ка-62
Вертолет Ка-62.
Источник изображения: © Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

В стратегии холдинга "Вертолеты России" предусмотрена совместная работа с Министерством обороны по импортозамещению компонентов вертолета

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Средний многоцелевой вертолет Ка-62 в перспективе может быть использован в интересах Минобороны РФ и получить военную модификацию. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель управляющего директора - технический директор Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (входит в состав холдинга "Вертолеты России" Ростеха) Андрей Семенов.

"В стратегии холдинга "Вертолеты России" предусмотрена совместная работа с Министерством обороны РФ по решению вопроса импортозамещения компонентов вертолета Ка-62. Совместно мы обсуждаем те миссии, которые он должен выполнять. Поэтому в перспективе он может быть использован в интересах МО РФ", - сказал собеседник агентства.

Ка-62 - средний многоцелевой вертолет. Первый испытательный полет совершил в конце мая 2017 года. Может использоваться для перевозки пассажиров, в спасательных операциях и при работе в нефтегазовой области. Вертолет может применяться в максимально широком диапазоне климатических и географических условий, при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов, а также отличается высокой крейсерской скоростью - 290 км/ч.

На авиасалоне МАКС-2021 холдинг "Вертолеты России" подписал первый контракт о поставке трех Ка-62 Приморскому краю. Машины предполагается передать в 2022 году.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-60
Ка-62
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Вертолеты России
Минoбороны РФ
Прогресс Сазыкина
Проекты
МАКС-20XX
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