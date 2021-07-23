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Российская газета

Испытания истребителя Checkmate завершат в 2027 году

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Источник изображения: Евгений Биятов/ РИА Новости

Испытания нового истребителя Checkmate ("Шах и мат" в переводе с английского языка) планируют завершить в 2027 году. Его впервые представили на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском.

Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью "России-24". Он отметил, что фактор времени очень важен в данном проекте, как, собственно, и фактор цены. Они являются одними из конкурентных преимуществ. Глава ОАК видит нишу современных многофункциональных самолетов с признаками пятого поколения, недорогих по цене. И поэтому считает, что данную нишу нужно вовремя занять.

"РГ" уже рассказывала о преимуществах нового однодвигательного истребителя Checkmate, о том, почему он именно так называется. Checkmate может действовать в составе группы пилотируемых и объединенных беспилотных летательных аппаратов.


Светлана Цыганкова

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