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Известия.ru

Новую бронетехнику задействуют на учениях РФ и республик Центральной Азии

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Модернизированные боевые машины пехоты (БМП-2М) будут задействованы в предстоящем учении военнослужащих РФ, Узбекистана и Таджикистана у границы с Афганистаном. Об этом в четверг, 22 июля, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Модернизированные машины пехоты примут участие в совместном учении воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана в период с 5 по 10 августа на полигоне «Харб-Майдон» в Хатлонской области Республики Таджикистан»,— рассказали журналистам в пресс-службе.

Кроме того, говорится, что самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации уже прибыли из России на аэродром «Гиссар» для доставки модернизированных боевых машин пехоты в 201-ю российскую военную базу, дислоцированную в Таджикистане.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что российские танкисты в Таджикистане совершили марш на приграничный с Афганистаном полигон «Харб-Майдон» в рамках предстоящего совместного тактического учения.

В тот же день пресс-служба Центрального военного округа рассказала, что около 1,5 тыс. военных из России и Узбекистана проведут учения около границы с Афганистаном. Отмечалось, что маневры будут проходить с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан.

К концу лета запланирован ряд военных учений на границе с Афганистаном. Военные из РФ и республик Средней Азии отработают действия по ликвидации бандформирований. Также запланировано участие авиакрыла баз РФ в Киргизии и Таджикистане.

В настоящее время в Афганистане наблюдается обострение ситуации на фоне вывода американцами военного контингента из страны. Члены движения «Талибан» (запрещено в РФ) смогли захватить несколько населенных пунктов, в том числе на границе с Таджикистаном.

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