Ка-32А11М, оснащенный системой пожаротушения, показан широкой публике

Холдинг «Вертолеты России» планирует оформить европейский сертификат на вертолет КА-32А11М, модернизированный для пожаротушения.

Старт продаж в Евросоюзе позволить загрузить предприятие КумАПП заказами на многие годы, сообщила пресс-служба главы Башкирии.

«В наших планах - оформить европейский сертификат на вертолет, выпускаемый в Башкортостане, чтобы расширить географию наших поставок в страны Евросоюза. Мы считаем, что многофункциональная машина Ка-32А11М будет востребована на международном рынке, поскольку отвечает всем предъявляемым пожарными службами требованиям. Новые заказы позволят загрузить кумертауское предприятие работой на многие годы вперед», - приводятся в сообщении слова генерального директора АО «Вертолеты России» Андрея Богинского.

Модернизированный вертолет Ка-32А11М, оснащенный системой пожаротушения, был представлен на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Машина получила более мощные двигатели, это позволило увеличить ее грузоподъемность.

ТАСС отмечает, что еще одной особенностью вертолета стала стеклянная кабина, облегчающая работу экипажа с дополнительным навигационным, оптико-электронным и поисковым оборудованием, и система пожаротушения.