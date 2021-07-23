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Военно-промышленный курьер

Ка-32А11М, оснащенный системой пожаротушения, показан широкой публике

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КА-32А11М
КА-32А11М.
Источник изображения: vpk-news.ru

Холдинг «Вертолеты России» планирует оформить европейский сертификат на вертолет КА-32А11М, модернизированный для пожаротушения.

Старт продаж в Евросоюзе позволить загрузить предприятие КумАПП заказами на многие годы, сообщила пресс-служба главы Башкирии.

«В наших планах - оформить европейский сертификат на вертолет, выпускаемый в Башкортостане, чтобы расширить географию наших поставок в страны Евросоюза. Мы считаем, что многофункциональная машина Ка-32А11М будет востребована на международном рынке, поскольку отвечает всем предъявляемым пожарными службами требованиям. Новые заказы позволят загрузить кумертауское предприятие работой на многие годы вперед», - приводятся в сообщении слова генерального директора АО «Вертолеты России» Андрея Богинского.

Модернизированный вертолет Ка-32А11М, оснащенный системой пожаротушения, был представлен на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Машина получила более мощные двигатели, это позволило увеличить ее грузоподъемность. 

ТАСС отмечает, что еще одной особенностью вертолета стала стеклянная кабина, облегчающая работу экипажа с дополнительным навигационным, оптико-электронным и поисковым оборудованием, и система пожаротушения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-32
Компании
Вертолеты России
КумАПП
Проекты
Евросоюз
МАКС-20XX
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