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ТАСС

Россия ожидает решения Индии о закупке вертолетов Ка-31

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Корабельный вертолет радиолокационного дозора Ка-31 (серийный номер 40-09, бортовой номер IN569) авиации ВМС Индии
Корабельный вертолет радиолокационного дозора Ка-31 (серийный номер 40-09, бортовой номер IN569) авиации ВМС Индии.
Источник изображения: АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ)

Предложения на поставку вертолетов Ка-31 были направлены индийским партнерам в 2020 году, сообщил директор Федеральный службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Россия ожидает решения Вооруженных сил Индии о закупке вертолетов радиолокационного дозора Ка-31. Об этом ТАСС на авиасалоне МАКС-2021 сообщил директор Федеральный службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Предложения на поставку вертолетов Ка-31 были направлены нашим индийским партнерам в 2020 году. В настоящее время ожидаем решения о проведении контрактных переговоров", - сказал он.

Индия является одним из крупнейших операторов вертолетов радиолокационного дозора Ка-31.

Авиасалон МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Ка-31
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
МАКС-20XX
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