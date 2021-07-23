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Израиль продолжает безнаказанно наносить авиаудары по Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сирийская противовоздушная оборона (ПВО) отразила израильскую атаку в небе над Хомсом, сообщил сирийский гостелеканал Al-Ekhbariya.

«Силы противовоздушной обороны отражают агрессию в небе над Хомсом», — говорится в сообщении. Других подробностей не приводится, пишет Eadaily.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и многие получили ранения в результате обстрела селения в Сирии беспилотными летательными аппаратами военно-воздушных сил (ВВС) США. Инцидент произошел в деревне Хирбет-Джамус на востоке Хасеке недалеко от границы с Ираком.

20 июля самолеты ВВС Израиля атаковали военные предприятия на территории района Эс-Сафира к юго-востоку от сирийского города Алеппо (360 км от Дамаска). Удары нанесены также по складам с оружием, которые принадлежат проиранским шиитским формированиям, которые воюют на стороне сирийской армии. 

Шиитские ополченцы понесли потери, однако других подробностей не приводится.

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