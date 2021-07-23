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Танкисты ЮВО проходят обучение по новой методике подготовки экипажей

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Волгоградской области на полигоне Прудбой экипажи танков Т-90А мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к обучению по новой методике тактико-огневого упражнения стрельб.

В упражнении реализованы требования, по некоторым показателям превышающие нормативы подготовки экипажей боевых машин в ведущих странах мира, в частности, на 200 м увеличена дальность ведения огня из орудия танка (до 2,2 тыс. м). Сократилось время показа мишеней, отчего возросли темпы стрельбы.

Новый метод характеризуется внезапно изменяющейся мишенной обстановкой и одновременным сочетанием огневых задач с применением всего комплекса вооружения танка. Это развивают у экипажа оперативную реакцию и способность действовать нестандартно при решении боевой задачи.

В текущем учебном периоде более чем на 10% увеличена интенсивность боевой учебы по сравнению с прошлым годом. Общее количество занятий по вождению боевых машин составит более 160 часов, огневых тренировок и практических стрельб более 220 часов. Каждое второе занятие проводится в ночное время суток.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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