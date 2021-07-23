"Касатка" с искусственным интеллектом. Как работает новейший поисково-прицельный комплекс

По мере развития современной морской техники авиация, предназначенная для патрулирования морского пространства, приобретает все большую важность. Морские патрульные самолеты позволяют контролировать морские пространства государства, своевременно обнаруживать нарушения морской границы, контролировать промысловую деятельность, а также принимать участие в поисково-спасательных операциях. Особый импульс развития в настоящее время получили машины, выполненные на базе гражданских авиалайнеров, - такая конструкция позволяет существенно снизить затраты на поддержание летной годности и упростить техническое обслуживание машины. В ходе авиасалона МАКС-2021 представлен поисково-прицельный комплекс "Касатка", разработанный санкт-петербургской компанией "Радар ммс" и выполненный на базе авиалайнера Ил-114. Ожидается, что эта машина будет востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

В последние два десятилетия ведущие производители авиационной техники разработали морские патрульные самолеты на базе турбовинтовых авиалайнеров. В частности, итальянский концерн Leonardo создал ATR 72MP на основе гражданского самолета ATR 72, шведская компания Saab - Swordfish на пассажирском самолете Q400, а европейский концерн Airbus - C-295MSA на турбовинтовом военно-транспортном самолете C-295 Casa. Разработки в данной сфере ведут американские компании Boeing и Lockheed Martin. Вышеупомянутые самолеты являются достаточно популярными на рынках региональных морских стран, которые не располагают средствами для закупки морских патрульных самолетов большого радиуса действия, аналогичных P-8A Posedon производства Boeing, но у которых существует необходимость постоянного контроля морских границ и своих территориальных вод. Согласно ряду оценок, общий объем рынка морских патрульных самолетов, выполненных на базе турбовинтовых авиалайнеров, составляет более $10-12 млрд до 2030-2035 годов.

До недавнего времени Россия располагала только одним средним морским патрульным самолетом, в частности Ил-38Н разработки "Ильюшина" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). В связи с недостатком современных гражданских авиалайнеров малой и средней взлетной массы, оснащенных турбовинтовыми двигателями, каких-либо новых отечественных моделей в данном сегменте не появлялось. Решение начать производство пассажирского самолета Ил-114-300 с российским двигателем позволит радикально изменить сложившуюся ситуацию.

Необходимо отметить, что пандемия коронавируса нового типа (COVID-19) показала ценность морских патрульных самолетов при ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, в мае 2020 года морской патрульный самолет Ил-38SD Военно-морских сил Индии совершил перелет с авиабазы Гоа на юге страны в Нью-Дели и доставил жизненно необходимый груз медицинских масок и лекарств. Этот случай стал одним из наиболее известных примеров применения авиационной техники российского производства в борьбе с коронавирусом.

Новый игрок на рынке

ППК "Касатка-Э", который демонстрируется на МАКС-2021, стал первым отечественным морским патрульным самолетом, выполненным на базе среднего турбовинтового авиалайнера.

Одной из основных отличительных черт комплекса является модульность - "Касатка" представляет собой набор оборудования и датчиков, который может устанавливаться практически на любой летательный аппарат в различных конфигурациях. "Поисково-прицельный комплекс "Касатка" - это масштабный проект, который заключается в интеграции всевозможных элементов современного оборудования на борт любого носителя: самолета, вертолета, экраноплана, беспилотника. Состав оборудования "Касатки" внушителен: радиолокационные, магнитометрические, электронно-оптические, радиогидроакустические и другие системы, обработку данных с которых ведет информационно-управляющая система на базе современной вычислительной платформы", - сообщил ТАСС в ходе МАКС-2021 исполнительный директор "Радар ммс" Иван Анцев.

Искусственный интеллект для "Касатки"

По сравнению с аналогами на рынке "Касатка" обладает уникальным программным обеспечением (ПО), выполненным с широким применением компонентов искусственного интеллекта и нейросетей. Это позволяет своевременно и глубоко обрабатывать полученные от сенсоров данные прямо на борту самолета. "Программное обеспечение комплекса "Касатка" построено по самым современным принципам с применением искусственного интеллекта и нейроаналитики. Благодаря применению искусственного интеллекта в ППК "Касатка" заложены технологии, обеспечивающие самообучение", - проинформировал Анцев. По его словам, "Касатка" регулярно проходит модернизацию, в ходе которой в комплекс интегрируются современные технологии в области обработки информации, графики, картографии, а также новая аппаратура.

Новый самолет предназначен для выполнения широкого круга задач. В их числе - мониторинг земной и водной поверхностей, экологический мониторинг, обнаружение подводных и надводных объектов, обеспечение защиты морских коммуникаций, контроль за морской экономической зоной, а также поисково-спасательные работы.

Комплекс "Касатка" также отличается открытой архитектурой и унификацией к различным носителям. "Основа комплекса - информационно-управляющая система с применением искусственного интеллекта, причем не к отдельным видам оборудования, а ко всему комплексу. Математическая платформа обрабатывает разноспектральную информацию с различных датчиков и обеспечивает ее комплексирование, обработку и формирование планшета тактической обстановки на индикаторах операторов. Это непростая задача, но мы ее на сегодняшний день освоили и успешно развиваем", - добавил Иван Анцев.

"Касатка" для любого борта

Благодаря унифицированным протокольными решениям "Касатка" может устанавливаться на широкий спектр носителей. "Касатка" может быть установлена на любой носитель и позволяет интегрировать в комплекс любое оборудование. Конечный состав и функционал комплекса определяются задачами, которые ставит перед собой заказчик, а также массогабаритными характеристиками носителя: к примеру, вертолет "Ансат" может нести один состав оборудования, а самолет Бе-200 - другой", - сообщил Иван Анцев.

Некоторые подсистемы, входящие в состав "Касатки", могут устанавливаться и на беспилотные летательные аппараты БЛА. "Отдельные элементы комплекса, такие как магнитометрические системы, мы успешно устанавливаем на беспилотные воздушные суда для проведения геофизических исследований. К настоящему времени нами совместно с различными заказчиками успешно выполнен обширный пласт работ по геологоразведке", - добавил он.

Ил-114-300 с "Касаткой"

Одним из наиболее универсальных носителей комплекса "Касатка" является самолет Ил-114, так как на эту машину комплекс может быть интегрирован в полном объеме и в различных модификациях. "С учетом планируемого выхода в серийное производство нового турбовинтового лайнера Ил-114-300, который представлен на МАКС-2021, "Касатка" обретает перспективный носитель и высокий экспортный потенциал. Ил-114-300 может быть исполнен как для решения задач гражданской авиации, так и в модификации со специальным оснащением под выполнение различных патрульных, мониторинговых и поисковых задач", - проинформировал Анцев.

Самолет Ил-114-300 отличается экономичностью в обслуживании, неприхотливостью к качеству взлетно-посадочной полосы, посадкой на проработанное лыжное шасси, а также возможностью эксплуатации на разных высотах и в широких диапазонах температур, в том числе в условиях Арктического региона. "Характеристики самолета позволяют ему длительное время находиться в воздухе (около 11 часов). Эта способность к продолжительному барражированию крайне удобна для использования в целях патрулирования водных и сухопутных границ, различных видов мониторинга, поисковых операций", - добавил Анцев.

Как отметил исполнительный директор "Радар ммс", интерес к "Касатке" проявляют как внутренние, так и иностранные потенциальные заказчики. "Мы демонстрируем им весь спектр задач, решаемых комплексом, и весь функционал "Касатки" на примере летающей лаборатории на базе самолета Ил-114 в экспериментально-боевом применении на полигонах и в условиях реального решения задач. Также в интересах экспортных заказчиков мы рассматриваем установку комплекса на новый Ил-114-300", - подытожил Иван Анцев.

Дмитрий Федюшко